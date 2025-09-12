Jasper Philipsen is dolgelukkig met werk van het team en komt al met volgende doel

Jasper Philipsen heeft zijn derde ritzege beet in deze Vuelta a Espana. Op die manier maakt hij zijn palmares steeds indrukwekkender. Uiteraard was de Vlam van Ham een gelukkige renner achteraf.

"Het was een heel lastige aankomststreep, zeker als je elf dagen lang niet zo diep bent gegaan als vandaag; Dan doet dat pijn", aldus Jasper Philipsen in het flashinterview na zijn derde ritzege deze Vuelta.

Knappe ritzege voor Jasper Philipsen in Vuelta

"We wisten dat het zwaar zou worden. Het team heeft het geweldig goed gedaan en had een prachtige timing naar de laatste kilometer toe. Het was een ploegprestatie."

"Net als de rest van deze Vuelta is iedereen heel sterk aan het rijden. Ik was aan het afzien in het wiel van Jonas Rickaert en Edward Planckaert, maar ik heb het vol kunnen houden."

Zet Jasper Philipsen zondag het orgelpunt in Madrid?

Philipsen droomt nog van een vierde overwinning: "Met dit team willen we de winning flow blijven behouden. Ze zijn de besten in deze job. Ik kijk er naar uit en ik wil er dan ook proberen te staan in Madrid, dat gaan we ook proberen."

Met ook nog tien ritzeges in de Tour de France zit Philipsen nu al aan zestien ritzeges in grote rondes. Daarmee komt hij stilaan echt wel in de galerij der groten terecht.