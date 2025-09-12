Johan Bruyneel streng voor ploegtactiek in Vuelta: "Het houdt geen enkele steek"

Nog drie dagen en we kennen de eindwinnaar van de Vuelta a Espana. Jonas Vingegaard staat nog steeds op kop, maar in de tijdrit kreeg hij toch wat tijdverlies aangesmeerd van Joao Almeida. De analisten blikken vooruit.

De tijdritzege was voor Ganna, maar Jay Vine eindigde knap tweede op één seconde. Al is dat volgens Johan Bruyneel geen goede zaak. "Ik had er vooraf voor gewaarschuwd en het is gebeurd."

Het houdt volgens Johan Bruyneel geen enkele steek

"UAE Team Emirates heeft renners als Vine, Oliveira en Ayuso die vol gas reden ... Wat weet ik er van, maar dit houdt geen enkele steek. Hij is in goede vorm, maar ze hadden alles moeten sparen voor zaterdag."



"Die dag wordt het alles of niets. Zeker nu de tijdrit verkort werd ... Want wat als het 27 kilometer was gebleven? Dan had Almeida misschien meer tijd gewonnen. Vingegaard gaf zelf ook toe dat het slechter was geweest."

Gaat het slotweekend van de Vuelta alles veranderen?

"We gaan het nooit weten, maar het is wel opvallend. Vingegaard had een halve minuut kunnen verliezen", aldus de gewezen ploegleider in TheMove+ donderdagavond.

Het slotweekend zou veel duidelijk kunnen maken. Op dit moment is de kloof tussen Vingegaard en Almeida nog veertig seconden. In het slotweekend kan er nog gegoocheld worden met minuten.