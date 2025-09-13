Mathieu van der Poel onthult wat hij toch behoorlijk vreemd vindt

Mathieu van der Poel onthult wat hij toch behoorlijk vreemd vindt
Foto: © photonews

Mathieu van der Poel vindt het zelf toch ook wat vreemd. Hij wordt blijkbaar erg hoog ingeschat door de wedkantoren met het oog op de wereldtitel in het mountainbiken.

Die zal bij de mannen morgen worden uitgedeeld na de cross-country in het Zwitserse Crans-Montana. Mathieu van der Poel heeft er alleszins al naar vooruitgeblikt. Hij erkende dat zijn voorbereiding op het WK mountainbike met ups en downs ging. Door deze week vaak op het WK-parcours te trainen, laat hij wel helemaal niets aan het toeval over.

Daarnaast geeft Van der Poel bij In De Leiderstrui en De Telegraaf ook nog zijn kijk op de hoge verwachtingen voor hem. Bij de wedkantoren wordt hij blijkbaar helemaal bovenaan gezet in de lijst met potentiële kanshebbers op de wereldtitel. Dat is best opmerkelijk, want zijn zesde plaats in Les Gets is zijn beste resultaat sinds lang in een mountainbike-wedstrijd. 

Van der Poel vs pure mountainbikers

"Dat vind ik ook een beetje vreemd", reageert Van der Poel. Een begrijpelijke reactie. Een quotering als sterke outsider zou zeker verdiend zijn voor Van der Poel, maar er zijn toch ook nog de pure mountainbikers Koretzky, Martin, Hatherly, Blevins en Aldridge om mee rekening te houden. Je zou verwachten dat zij toch de beste kansen hebben.

Dat ziet dus lang niet iedereen zo. "Ik zal het maar als een compliment aanschouwen", besluit Van der Poel. Dat is inderdaad de beste manier om er tegenaan te kijken. Waar hij ook van start gaat, Mathieu van der Poel lijkt altijd wel tot de topfavoriet gebombardeerd te worden. Op de weg is dat ook vaak zo en in het veldrijden eveneens.

Veel vertrouwen in Van der Poel

Het is inderdaad een mooi teken dat veel mensen het nog altijd in Mathieu van der Poel zien zitten, ook als mountainbiker. Zondag moet blijken of hij dat vertrouwen waard is en inderdaad kan strijden voor de wereldtitel mountainbike.

