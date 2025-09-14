Nieuwe WK-concurrent voor Remco Evenepoel? Julian Alaphilippe reageert op mogelijke favorietenrol

Nieuwe WK-concurrent voor Remco Evenepoel? Julian Alaphilippe reageert op mogelijke favorietenrol
Foto: © photonews

Remco Evenepoel en Julian Alaphilippe stonden onlangs samen op het podium in de Tour of Britain. Zijn ze ook WK-concurrenten?

Remco Evenepoel heeft alleszins van het WK een groot doel uit het najaar gemaakt. Zijn grootste concurrent is Tadej Pogacar, die als topfavoriet aan de start komt. Naast de Sloveen zijn er uiteraard nog renners waar Evenepoel rekening mee moet houden. Na vrijdag zouden we kunnen stellen dat Julian Alaphilippe daar bij hoort.

Alaphilippe pakte met brio de overwinning in de Grand Prix van Québec. Het was nog maar de eerste overwinning van het seizoen voor de Fransman, maar hij realiseert die wel in aanloop naar het WK. We weten dat het WK en Alaphilippe een goede 'match' is. De man die nu voor Tudor rijdt, werd immers al twee keer wereldkampioen.

Alaphilippe kan na moeilijk seizoen WK winnen

Die tweede wereldtitel behaalde Alaphilippe ook aan het eind van een moeilijk seizoen. Waarom zou het hem dan geen derde keer lukken? Als er voldoende snedigheid op zijn demarrages zit, zoals in Québec het geval leek, mag je hem zeker niet afschrijven. VTM NIEUWS trachtte hem zelfs een favorietenrol in zijn schoenen te duwen. 

Eerst werd er gevraagd of hij mee zal doen aan het WK in Rwanda. "Normaal ga ik naar het WK, ja", bevestigde Alaphilippe. Vervolgens werd er gesteld dat hij na zijn overwinning in Québec wel eens één van de favorieten kan zijn. "Neen", duwde Alaphilippe die rol meteen van zich af. "Maar het is goed om goede benen te hebben vlak voor het WK."

Alaphilippe vs Evenepoel op het WK?

Zijn triomf van afgelopen vrijdag zal zeker en vast een opsteker zijn. Frankrijk zal blij zijn een Alaphilippe in vorm mee te kunnen nemen. Als hij ook in Kigali zijn dagje heeft, zal hij zich alvast laten zien. Dan kan hij wel eens in het vaarwater komen van Remco Evenepoel. 

