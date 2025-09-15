🎥 Renner komt stevig ten val in GP van Montréal door... gat in de weg

🎥 Renner komt stevig ten val in GP van Montréal door... gat in de weg
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Tijdens de GP van Montréal kwam Pascal Eenkhoorn hard ten val door een slecht wegdek. De valpartij roept vragen op over de veiligheid van het parcours, zeker met het WK wielrennen dat volgend jaar op vrijwel hetzelfde traject wordt georganiseerd.

De GP van Montréal kende een incidentrijke editie. Eén van de meest opvallende momenten was de val van Pascal Eenkhoorn, die ten gevolge van een gat in het asfalt pijnlijk tegen de grond ging. Volgens Eurosport Nederland kon de renner er zelf helemaal niks aan doen en was de impact aanzienlijk. De beelden toonden hoe Eenkhoorn geen kans had om de val te vermijden.

Het incident gebeurde in een fase waarin het peloton op hoge snelheid koers maakte. De locatie van het gat, midden op het traject, leidde tot bezorgdheid bij renners en volgers. De organisatie gaf geen directe reactie, maar het voorval onderstreept de noodzaak van grondige inspectie voorafgaand aan grote wedstrijden.

WK 2026

De GP Montréal fungeert dit jaar als generale repetitie voor het wereldkampioenschap wielrennen van 2026, dat op nagenoeg hetzelfde parcours zal plaatsvinden. Het is cruciaal dat de lokale autoriteiten en de UCI maatregelen treffen om het wegdek te verbeteren.

Hoewel het parcours bekendstaat om zijn uitdagende profiel en stedelijke karakter, mag de veiligheid van de renners nooit in het gedrang komen. De hoop leeft dat het incident aanleiding geeft tot de nodige aanpassingen.

Ambassadeur

Greg Van Avermaet is ambassadeur van het WK van volgend jaar. Hij ziet alvast mogelijkheden voor onze landgenoten Remco Evenepoel en Wout van Aert, al zullen er duidelijke afspraken gemaakt moeten worden. Hopelijk gebeurt dat dan zonder putten in de grond.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
World Tour
Grand Prix Cycliste de Montreal
Pascal Eenkhoorn

Meer nieuws

Tour start volgend jaar in Spanje: "Organisator zal garanties vragen aan politiek"

Tour start volgend jaar in Spanje: "Organisator zal garanties vragen aan politiek"

13:30
UAE evenaart zegerecord: McNulty doet het plannetje van Pogacar uit de doeken

UAE evenaart zegerecord: McNulty doet het plannetje van Pogacar uit de doeken

12:00
OFFICIEEL Renner van Israel-Premier Tech gaat nieuwe uitdaging aan

OFFICIEEL Renner van Israel-Premier Tech gaat nieuwe uitdaging aan

13:00
CEO van Visma neemt grote woorden in de mond na neutralisatie slotetappe in Vuelta

CEO van Visma neemt grote woorden in de mond na neutralisatie slotetappe in Vuelta

12:30
📷 "Fiets al twee weken niet aangeraakt": Thibau Nys heeft stevige vakantie nodig

📷 "Fiets al twee weken niet aangeraakt": Thibau Nys heeft stevige vakantie nodig

11:00
Opgave van Wout van Aert, maar andere Visma-Belg doet het wel heel goed in Montréal

Opgave van Wout van Aert, maar andere Visma-Belg doet het wel heel goed in Montréal

07:30
"Moment voor de eeuwigheid ontnomen": Jonas Vingegaard is niet mals na geneutraliseerde slotrit

"Moment voor de eeuwigheid ontnomen": Jonas Vingegaard is niet mals na geneutraliseerde slotrit

10:00
Patrick Lefevere houdt zich niet in over leegloop bij Alpecin-Deceuninck

Patrick Lefevere houdt zich niet in over leegloop bij Alpecin-Deceuninck

08:30
🎥 Geen ceremonie in Vuelta? Dan organiseert Visma Lease a Bike het gewoon maar zelf

🎥 Geen ceremonie in Vuelta? Dan organiseert Visma Lease a Bike het gewoon maar zelf

08:00
1
Bondscoach Gerben de Knegt maakt analyse van WK mountainbike van Mathieu van der Poel

Bondscoach Gerben de Knegt maakt analyse van WK mountainbike van Mathieu van der Poel

07:00
📷 Daar is de volgende al: renster stopt op amper 27-jarige leeftijd met koers

📷 Daar is de volgende al: renster stopt op amper 27-jarige leeftijd met koers

21:30
Na de miljoenenexplosie bij Decathlon CMA CGM: Lefevere heeft met één iemand echt te doen

Na de miljoenenexplosie bij Decathlon CMA CGM: Lefevere heeft met één iemand echt te doen

20:30
Mathieu van der Poel doet dubbele aankondiging na WK mountainbike

Mathieu van der Poel doet dubbele aankondiging na WK mountainbike

20:00
🎥 De Vuelta zit erop zonder uitgereden slotrit: renners in de auto naar hotel

🎥 De Vuelta zit erop zonder uitgereden slotrit: renners in de auto naar hotel

18:39
José De Cauwer spreekt klare taal over de Vuelta van dit jaar

José De Cauwer spreekt klare taal over de Vuelta van dit jaar

18:30
Nu al miserie voor WK volgend jaar? Mogelijk groot probleem met Van Aert en Evenepoel

Nu al miserie voor WK volgend jaar? Mogelijk groot probleem met Van Aert en Evenepoel

18:00
Joker op het WK? José De Cauwer schuift onverwachte naam naar voren voor WK tijdrijden

Joker op het WK? José De Cauwer schuift onverwachte naam naar voren voor WK tijdrijden

17:00
Mathieu van der Poel reageert op zijn 29ste plek op WK mountainbike

Mathieu van der Poel reageert op zijn 29ste plek op WK mountainbike

16:30
Thijs Zonneveld maakt opvallende eindafrekening van Jonas Vingegaard in de Vuelta

Thijs Zonneveld maakt opvallende eindafrekening van Jonas Vingegaard in de Vuelta

16:00
Niet alleen voor Lotte Kopecky: omwille van deze reden wordt het WK van 2026 gigantisch

Niet alleen voor Lotte Kopecky: omwille van deze reden wordt het WK van 2026 gigantisch

15:00
Visma Lease a Bike mag zich in de handjes wrijven dankzij één naam

Visma Lease a Bike mag zich in de handjes wrijven dankzij één naam

14:00
Greg Van Avermaet krijgt belangrijke rol voor WK van 2026

Greg Van Avermaet krijgt belangrijke rol voor WK van 2026

14/09
🎥 Waanzin! Beelden tonen hoe meute demonstranten renner in het nauw probeert te drijven

🎥 Waanzin! Beelden tonen hoe meute demonstranten renner in het nauw probeert te drijven

14/09
Ruben Van Gucht doet verhaal over onverwacht telefoontje dat hij krijgt van de politie Naast de fiets

Ruben Van Gucht doet verhaal over onverwacht telefoontje dat hij krijgt van de politie

14/09
Eén en twee voor Visma Lease a Bike: Vingegaard ziet groot verschil met vorige week

Eén en twee voor Visma Lease a Bike: Vingegaard ziet groot verschil met vorige week

14/09
🎥 OFFICIEEL De Bison neemt afscheid van het wielerpeloton

🎥 OFFICIEEL De Bison neemt afscheid van het wielerpeloton

14/09
Ploegbaas van UAE maakt de rekening van Almeida tegen Vingegaard en benoemt de interne strubbelingen

Ploegbaas van UAE maakt de rekening van Almeida tegen Vingegaard en benoemt de interne strubbelingen

14/09
📷 Ex-wereldkampioene komt met heuglijk nieuws naar buiten en deelt foto van eerste kindje

📷 Ex-wereldkampioene komt met heuglijk nieuws naar buiten en deelt foto van eerste kindje

14/09
Is de ploeg van Van Aert verzwakt? Lefevere spreekt klare taal over transfers van Visma Lease a Bike

Is de ploeg van Van Aert verzwakt? Lefevere spreekt klare taal over transfers van Visma Lease a Bike

14/09
Hoe het er in Québec aan toeging is een goed teken voor het WK van Evenepoel

Hoe het er in Québec aan toeging is een goed teken voor het WK van Evenepoel

14/09
José De Cauwer krijgt "een heel ferme vraag" voorgelegd over Tom Pidcock

José De Cauwer krijgt "een heel ferme vraag" voorgelegd over Tom Pidcock

14/09
Nieuwe WK-concurrent voor Remco Evenepoel? Julian Alaphilippe reageert op mogelijke favorietenrol

Nieuwe WK-concurrent voor Remco Evenepoel? Julian Alaphilippe reageert op mogelijke favorietenrol

14/09
Dat zal Trine Hansen graag zien: Wout van Aert speelt in op nakende Vuelta-eindzege van Jonas Vingegaard

Dat zal Trine Hansen graag zien: Wout van Aert speelt in op nakende Vuelta-eindzege van Jonas Vingegaard

13/09
Positief en cruciaal teken? Zogenaamd pijnpunt van Mathieu van der Poel ziet er juist heel erg goed uit

Positief en cruciaal teken? Zogenaamd pijnpunt van Mathieu van der Poel ziet er juist heel erg goed uit

13/09
Wout van Aert heeft al klaar en duidelijk gezegd wat hij vreest dat niet mogelijk zal zijn

Wout van Aert heeft al klaar en duidelijk gezegd wat hij vreest dat niet mogelijk zal zijn

13/09
📷 Het is duidelijk voor welk land het is: machine waar Van der Poel goud mee wil behalen spreekt boekdelen

📷 Het is duidelijk voor welk land het is: machine waar Van der Poel goud mee wil behalen spreekt boekdelen

13/09

Meer nieuws

Populairste artikels

Mathieu Van Der Poel Wout Van Aert Jonas Vingegaard Rasmussen Remco Evenepoel Patrick Lefevere Greg Van Avermaet Jose De Cauwer Gerben De Knegt Tadej Pogacar Joao Almeida Julian Alaphilippe Pascal Eenkhoorn Thibau Nys Brandon McNulty Thomas Pidcock Annemiek Van Vleuten Mauro Gianetti Adrien Petit Lotte Kopecky Thijs Zonneveld

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 🎥 Geen ceremonie in Vuelta? Dan organiseert Visma Lease a Bike het gewoon maar zelf info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kwade Viviani schiet uit zijn krammen na declassering: "Ik kan niet voorspellen wat lead-out Alpecin-Deceuninck doet" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Van der Poel spreekt zich klaar en duidelijk uit over magere Ferrand-Prévot in de Tour jpdc jpdc over Boogerd raadt renner aan snel te vertrekken bij zijn huidige ploeg: "Grootste hypocriet uit het wielrennen" Hankie Hankie over Patrick Lefevere komt met weinig fraaie woorden over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Cyclists' Alliance pleit voor jaarlijkse screening bij rensters na gewichtsverlies bij Ferrand-Prévot Hankie Hankie over 'Eén Belg in de selectie: Vingegaard kent zijn ploegmaats voor de Vuelta' COLNAGO COLNAGO over Opmerkelijk: collega kent reden waarom Pogacar ritzeges cadeau deed in de Tour Harry Van Ingelgem Harry Van Ingelgem over "Dramaqueen?": Demi Vollering slaat terug na alle kritiek die ze krijgt Hankie Hankie over 📷 Van Aert op de zwarte lijst van Pogacar? Overwinning in Parijs blijft niet zonder gevolgen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved