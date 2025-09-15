🎥 Renner komt stevig ten val in GP van Montréal door... gat in de weg

Tijdens de GP van Montréal kwam Pascal Eenkhoorn hard ten val door een slecht wegdek. De valpartij roept vragen op over de veiligheid van het parcours, zeker met het WK wielrennen dat volgend jaar op vrijwel hetzelfde traject wordt georganiseerd.

De GP van Montréal kende een incidentrijke editie. Eén van de meest opvallende momenten was de val van Pascal Eenkhoorn, die ten gevolge van een gat in het asfalt pijnlijk tegen de grond ging. Volgens Eurosport Nederland kon de renner er zelf helemaal niks aan doen en was de impact aanzienlijk. De beelden toonden hoe Eenkhoorn geen kans had om de val te vermijden.

Het incident gebeurde in een fase waarin het peloton op hoge snelheid koers maakte. De locatie van het gat, midden op het traject, leidde tot bezorgdheid bij renners en volgers. De organisatie gaf geen directe reactie, maar het voorval onderstreept de noodzaak van grondige inspectie voorafgaand aan grote wedstrijden.

WK 2026

De GP Montréal fungeert dit jaar als generale repetitie voor het wereldkampioenschap wielrennen van 2026, dat op nagenoeg hetzelfde parcours zal plaatsvinden. Het is cruciaal dat de lokale autoriteiten en de UCI maatregelen treffen om het wegdek te verbeteren.

Hoewel het parcours bekendstaat om zijn uitdagende profiel en stedelijke karakter, mag de veiligheid van de renners nooit in het gedrang komen. De hoop leeft dat het incident aanleiding geeft tot de nodige aanpassingen.

Ambassadeur

Greg Van Avermaet is ambassadeur van het WK van volgend jaar. Hij ziet alvast mogelijkheden voor onze landgenoten Remco Evenepoel en Wout van Aert, al zullen er duidelijke afspraken gemaakt moeten worden. Hopelijk gebeurt dat dan zonder putten in de grond.