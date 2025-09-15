Dit zijn de grootste verdieners: het prijzengeld in de Vuelta van 2025 verdeeld

De Vuelta a España 2025 kende een totale prijzenpot van ongeveer 1.150.000 euro. De verdeling van het prijzengeld weerspiegelt de sportieve dominantie van enkele renners en ploegen, met een duidelijke concentratie aan de top van het klassement.

Jonas Vingegaard was met afstand de grootste individuele verdiener. Zijn eindzege, drie ritoverwinningen en podiumplaatsen in nevenklassementen leverden hem een totaalbedrag van 209.060 euro op.

João Almeida, tweede in het algemeen klassement, verdiende naar schatting 85.000 euro. Andere opvallende namen zijn Tom Pidcock en Jay Vine, die elk ongeveer 46.000 euro verzamelden dankzij ritwinst en punten in het bergklassement. Sprinters Mads Pedersen en Jasper Philipsen kwamen uit op circa 41.000 euro.



Ploegenklassement en verdeling

Bij de ploegen was Team Visma Lease a Bike de grootste winnaar met een totaal van 248.880 euro. UAE Team Emirates-XRG volgde met 201.220 euro. Andere ploegen zoals Red Bull – BORA – hansgrohe (67.275 euro), Lidl-Trek (60.155 euro) en Q36.5 Pro Cycling Team (54.920 euro) verdeelden de rest van het prijzengeld. Israel – Premier Tech sloot de top zes af met 52.115 euro.

Binnen de ploegen wordt het prijzengeld doorgaans verdeeld onder renners, stafleden en technici. De exacte verdeling verschilt per team, maar vaak gaat een vast percentage naar ondersteunend personeel.

Structuur van het prijzengeld

De grootste bedragen werden uitgekeerd aan het algemeen klassement: 150.000 euro voor de winnaar, 57.000 euro voor de tweede plaats en 30.000 euro voor de derde. Elke etappewinst leverde 11.000 euro op. De winnaars van het bergklassement, puntenklassement en jongerenklassement ontvingen respectievelijk 13.000 euro, 11.000 euro en 10.000 euro. Dagprijzen varieerden van 100 tot 1.500 euro, afhankelijk van de prestatie.