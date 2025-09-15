Opgave van Wout van Aert, maar andere Visma-Belg doet het wel heel goed in Montréal

Opgave van Wout van Aert, maar andere Visma-Belg doet het wel heel goed in Montréal
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Ondanks de uitval van kopman Wout van Aert wist Visma Lease a Bike toch een sterke prestatie neer te zetten in de GP van Montréal. Tiesj Benoot reed zich na een zware koers opnieuw naar een plek in de top tien.

De GP Montréal van dit jaar werd gekenmerkt door een ongekend hoog tempo en een loodzwaar parcours. Met zeventien lokale rondes en meer dan 4.500 hoogtemeters was het volgens Visma Lease a Bike de snelste editie ooit. Al vroeg in de wedstrijd koos Jørgen Nordhagen voor de aanval, maar mede door het tempo van de favorieten kon de kopgroep geen grote voorsprong uitbouwen.

Opgeven

Meerdere renners van Visma moesten de strijd vroegtijdig staken. Onder hen bevonden zich onder andere Christophe Laporte, Attila Valter en Steven Kruijswijk. Ook Van Aert haalde de finish niet, waardoor de Belgische eer binnen het team op de schouders van Benoot kwam te rusten.

Veerkracht en klasse

Tiesj Benoot bewees opnieuw zijn waarde in het Canadese tweeluik. Na een verdienstelijke koers in Québec, waar hij net buiten de top tien eindigde, reed hij in Montréal een sterke wedstrijd. Hoewel hij geen antwoord had op de aanval van onder meer Tadej Pogacar en winnaar Brandon McNulty, bleef hij strijden voor een ereplaats.

Valpartij

Die strijd kreeg een onverwachte wending toen Benoot in de laatste ronde ten val kwam. “Een valpartij voor mij in de laatste lokale ronde kon ik niet ontwijken, dus ik viel ook meteen,” verklaarde hij na afloop in een persbericht van Visma Lease a Bike aan onze redactie. Ondanks de fysieke hinder wist hij als zevende te finishen, op ruim twee minuten van de winnaar.

Benoot toonde zich tevreden over zijn prestatie. “Ik heb in mijn carrière nog nooit zo’n goede dag beleefd in Montréal,” aldus de renner. Hij gaf aan dat een plek in de top vijf haalbaar leek, maar dat de valpartij roet in het eten gooide. “Ik ben heel tevreden met deze prestatie, ik zat bij de beste renners in koers,” besloot hij.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
World Tour
Grand Prix Cycliste de Montreal
Wout Van Aert
Tiesj Benoot

Meer nieuws

Tour start volgend jaar in Spanje: "Organisator zal garanties vragen aan politiek"

Tour start volgend jaar in Spanje: "Organisator zal garanties vragen aan politiek"

13:30
UAE evenaart zegerecord: McNulty doet het plannetje van Pogacar uit de doeken

UAE evenaart zegerecord: McNulty doet het plannetje van Pogacar uit de doeken

12:00
OFFICIEEL Renner van Israel-Premier Tech gaat nieuwe uitdaging aan

OFFICIEEL Renner van Israel-Premier Tech gaat nieuwe uitdaging aan

13:00
CEO van Visma neemt grote woorden in de mond na neutralisatie slotetappe in Vuelta

CEO van Visma neemt grote woorden in de mond na neutralisatie slotetappe in Vuelta

12:30
🎥 Renner komt stevig ten val in GP van Montréal door... gat in de weg

🎥 Renner komt stevig ten val in GP van Montréal door... gat in de weg

09:00
📷 "Fiets al twee weken niet aangeraakt": Thibau Nys heeft stevige vakantie nodig

📷 "Fiets al twee weken niet aangeraakt": Thibau Nys heeft stevige vakantie nodig

11:00
"Moment voor de eeuwigheid ontnomen": Jonas Vingegaard is niet mals na geneutraliseerde slotrit

"Moment voor de eeuwigheid ontnomen": Jonas Vingegaard is niet mals na geneutraliseerde slotrit

10:00
Patrick Lefevere houdt zich niet in over leegloop bij Alpecin-Deceuninck

Patrick Lefevere houdt zich niet in over leegloop bij Alpecin-Deceuninck

08:30
🎥 Geen ceremonie in Vuelta? Dan organiseert Visma Lease a Bike het gewoon maar zelf

🎥 Geen ceremonie in Vuelta? Dan organiseert Visma Lease a Bike het gewoon maar zelf

08:00
1
Bondscoach Gerben de Knegt maakt analyse van WK mountainbike van Mathieu van der Poel

Bondscoach Gerben de Knegt maakt analyse van WK mountainbike van Mathieu van der Poel

07:00
📷 Daar is de volgende al: renster stopt op amper 27-jarige leeftijd met koers

📷 Daar is de volgende al: renster stopt op amper 27-jarige leeftijd met koers

21:30
Nu al miserie voor WK volgend jaar? Mogelijk groot probleem met Van Aert en Evenepoel

Nu al miserie voor WK volgend jaar? Mogelijk groot probleem met Van Aert en Evenepoel

18:00
Na de miljoenenexplosie bij Decathlon CMA CGM: Lefevere heeft met één iemand echt te doen

Na de miljoenenexplosie bij Decathlon CMA CGM: Lefevere heeft met één iemand echt te doen

20:30
Mathieu van der Poel doet dubbele aankondiging na WK mountainbike

Mathieu van der Poel doet dubbele aankondiging na WK mountainbike

20:00
🎥 De Vuelta zit erop zonder uitgereden slotrit: renners in de auto naar hotel

🎥 De Vuelta zit erop zonder uitgereden slotrit: renners in de auto naar hotel

18:39
José De Cauwer spreekt klare taal over de Vuelta van dit jaar

José De Cauwer spreekt klare taal over de Vuelta van dit jaar

18:30
Joker op het WK? José De Cauwer schuift onverwachte naam naar voren voor WK tijdrijden

Joker op het WK? José De Cauwer schuift onverwachte naam naar voren voor WK tijdrijden

17:00
Mathieu van der Poel reageert op zijn 29ste plek op WK mountainbike

Mathieu van der Poel reageert op zijn 29ste plek op WK mountainbike

16:30
Thijs Zonneveld maakt opvallende eindafrekening van Jonas Vingegaard in de Vuelta

Thijs Zonneveld maakt opvallende eindafrekening van Jonas Vingegaard in de Vuelta

16:00
Niet alleen voor Lotte Kopecky: omwille van deze reden wordt het WK van 2026 gigantisch

Niet alleen voor Lotte Kopecky: omwille van deze reden wordt het WK van 2026 gigantisch

15:00
Visma Lease a Bike mag zich in de handjes wrijven dankzij één naam

Visma Lease a Bike mag zich in de handjes wrijven dankzij één naam

14:00
Greg Van Avermaet krijgt belangrijke rol voor WK van 2026

Greg Van Avermaet krijgt belangrijke rol voor WK van 2026

14/09
🎥 Waanzin! Beelden tonen hoe meute demonstranten renner in het nauw probeert te drijven

🎥 Waanzin! Beelden tonen hoe meute demonstranten renner in het nauw probeert te drijven

14/09
Ruben Van Gucht doet verhaal over onverwacht telefoontje dat hij krijgt van de politie Naast de fiets

Ruben Van Gucht doet verhaal over onverwacht telefoontje dat hij krijgt van de politie

14/09
Eén en twee voor Visma Lease a Bike: Vingegaard ziet groot verschil met vorige week

Eén en twee voor Visma Lease a Bike: Vingegaard ziet groot verschil met vorige week

14/09
🎥 OFFICIEEL De Bison neemt afscheid van het wielerpeloton

🎥 OFFICIEEL De Bison neemt afscheid van het wielerpeloton

14/09
Wout van Aert heeft al klaar en duidelijk gezegd wat hij vreest dat niet mogelijk zal zijn

Wout van Aert heeft al klaar en duidelijk gezegd wat hij vreest dat niet mogelijk zal zijn

13/09
Ploegbaas van UAE maakt de rekening van Almeida tegen Vingegaard en benoemt de interne strubbelingen

Ploegbaas van UAE maakt de rekening van Almeida tegen Vingegaard en benoemt de interne strubbelingen

14/09
📷 Ex-wereldkampioene komt met heuglijk nieuws naar buiten en deelt foto van eerste kindje

📷 Ex-wereldkampioene komt met heuglijk nieuws naar buiten en deelt foto van eerste kindje

14/09
Is de ploeg van Van Aert verzwakt? Lefevere spreekt klare taal over transfers van Visma Lease a Bike

Is de ploeg van Van Aert verzwakt? Lefevere spreekt klare taal over transfers van Visma Lease a Bike

14/09
Hoe het er in Québec aan toeging is een goed teken voor het WK van Evenepoel

Hoe het er in Québec aan toeging is een goed teken voor het WK van Evenepoel

14/09
José De Cauwer krijgt "een heel ferme vraag" voorgelegd over Tom Pidcock

José De Cauwer krijgt "een heel ferme vraag" voorgelegd over Tom Pidcock

14/09
Dat zal Trine Hansen graag zien: Wout van Aert speelt in op nakende Vuelta-eindzege van Jonas Vingegaard

Dat zal Trine Hansen graag zien: Wout van Aert speelt in op nakende Vuelta-eindzege van Jonas Vingegaard

13/09
Nieuwe WK-concurrent voor Remco Evenepoel? Julian Alaphilippe reageert op mogelijke favorietenrol

Nieuwe WK-concurrent voor Remco Evenepoel? Julian Alaphilippe reageert op mogelijke favorietenrol

14/09
Wout van Aert onthult wat hem ontzettend hard bezighoudt in verband met zijn zoontjes Georges en Jerome

Wout van Aert onthult wat hem ontzettend hard bezighoudt in verband met zijn zoontjes Georges en Jerome

13/09
Wout van Aert heeft het in een diepgaand gesprek over het pijnlijkste moment van het jaar

Wout van Aert heeft het in een diepgaand gesprek over het pijnlijkste moment van het jaar

13/09

Meer nieuws

Populairste artikels

Mathieu Van Der Poel Wout Van Aert Jonas Vingegaard Rasmussen Remco Evenepoel Patrick Lefevere Greg Van Avermaet Jose De Cauwer Gerben De Knegt Tadej Pogacar Joao Almeida Julian Alaphilippe Pascal Eenkhoorn Thibau Nys Brandon McNulty Thomas Pidcock Annemiek Van Vleuten Mauro Gianetti Adrien Petit Lotte Kopecky Thijs Zonneveld

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 🎥 Geen ceremonie in Vuelta? Dan organiseert Visma Lease a Bike het gewoon maar zelf info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kwade Viviani schiet uit zijn krammen na declassering: "Ik kan niet voorspellen wat lead-out Alpecin-Deceuninck doet" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Van der Poel spreekt zich klaar en duidelijk uit over magere Ferrand-Prévot in de Tour jpdc jpdc over Boogerd raadt renner aan snel te vertrekken bij zijn huidige ploeg: "Grootste hypocriet uit het wielrennen" Hankie Hankie over Patrick Lefevere komt met weinig fraaie woorden over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Cyclists' Alliance pleit voor jaarlijkse screening bij rensters na gewichtsverlies bij Ferrand-Prévot Hankie Hankie over 'Eén Belg in de selectie: Vingegaard kent zijn ploegmaats voor de Vuelta' COLNAGO COLNAGO over Opmerkelijk: collega kent reden waarom Pogacar ritzeges cadeau deed in de Tour Harry Van Ingelgem Harry Van Ingelgem over "Dramaqueen?": Demi Vollering slaat terug na alle kritiek die ze krijgt Hankie Hankie over 📷 Van Aert op de zwarte lijst van Pogacar? Overwinning in Parijs blijft niet zonder gevolgen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved