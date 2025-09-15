Opgave van Wout van Aert, maar andere Visma-Belg doet het wel heel goed in Montréal

Ondanks de uitval van kopman Wout van Aert wist Visma Lease a Bike toch een sterke prestatie neer te zetten in de GP van Montréal. Tiesj Benoot reed zich na een zware koers opnieuw naar een plek in de top tien.

De GP Montréal van dit jaar werd gekenmerkt door een ongekend hoog tempo en een loodzwaar parcours. Met zeventien lokale rondes en meer dan 4.500 hoogtemeters was het volgens Visma Lease a Bike de snelste editie ooit. Al vroeg in de wedstrijd koos Jørgen Nordhagen voor de aanval, maar mede door het tempo van de favorieten kon de kopgroep geen grote voorsprong uitbouwen.

Opgeven

Meerdere renners van Visma moesten de strijd vroegtijdig staken. Onder hen bevonden zich onder andere Christophe Laporte, Attila Valter en Steven Kruijswijk. Ook Van Aert haalde de finish niet, waardoor de Belgische eer binnen het team op de schouders van Benoot kwam te rusten.

Veerkracht en klasse

Tiesj Benoot bewees opnieuw zijn waarde in het Canadese tweeluik. Na een verdienstelijke koers in Québec, waar hij net buiten de top tien eindigde, reed hij in Montréal een sterke wedstrijd. Hoewel hij geen antwoord had op de aanval van onder meer Tadej Pogacar en winnaar Brandon McNulty, bleef hij strijden voor een ereplaats.

Valpartij

Die strijd kreeg een onverwachte wending toen Benoot in de laatste ronde ten val kwam. “Een valpartij voor mij in de laatste lokale ronde kon ik niet ontwijken, dus ik viel ook meteen,” verklaarde hij na afloop in een persbericht van Visma Lease a Bike aan onze redactie. Ondanks de fysieke hinder wist hij als zevende te finishen, op ruim twee minuten van de winnaar.

Benoot toonde zich tevreden over zijn prestatie. “Ik heb in mijn carrière nog nooit zo’n goede dag beleefd in Montréal,” aldus de renner. Hij gaf aan dat een plek in de top vijf haalbaar leek, maar dat de valpartij roet in het eten gooide. “Ik ben heel tevreden met deze prestatie, ik zat bij de beste renners in koers,” besloot hij.