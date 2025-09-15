UAE evenaart zegerecord: McNulty doet het plannetje van Pogacar uit de doeken

Tijdens de GP van Montréal domineerde UAE Team Emirates van start tot finish. Wereldkampioen Tadej Pogacar reed op overtuigende wijze naar de finale, maar schonk de overwinning aan ploeggenoot Brandon McNulty. Daarmee bereikte UAE een historisch seizoensrecord.

Hoewel Tadej Pogacar de koers volledig controleerde, bleek hij fysiek niet op zijn best. “Ik was een beetje bang om naar Canada af te reizen,” gaf hij bij Sporza toe na afloop. Een ziekteperiode voorafgaand aan de wedstrijd had zijn voorbereiding verstoord.

“Ik kon niet mijn vooropgestelde trainingen afwerken, dus ik wist niet hoe mijn vorm hier zou zijn,” verklaarde hij. Toch slaagde hij erin het peloton te domineren en de finale naar zijn hand te zetten. “Mijn benen waren niet geweldig, maar ik heb hier wat vertrouwen opgedaan. Dus het was een goede keuze om toch te komen,” aldus Pogacar.

Strategische keuze in de finale

In de slotfase van de wedstrijd nam Pogacar een opmerkelijke beslissing. Met nog vier rondes te gaan vroeg hij aan McNulty of die solo wilde gaan. “Toen hij de anderen achterliet, heeft hij op mij gewacht en me de overwinning geschonken,” vertelde McNulty na de finish. Het gebaar van Pogacar werd breed gewaardeerd en onderstreepte zijn leiderschap binnen het team.

De Sloveen zelf gaf aan dat hij niet lang hoefde na te denken. “Ik zag dat Brandon heel sterk was. Toen hij terug bij mij was, wist ik al dat hij moest winnen,” verklaarde hij. Pogacar hield het tempo strak en reed samen met McNulty naar de streep, waar hij zijn ploeggenoot de zege liet nemen.

Historische mijlpaal

De overwinning van McNulty betekende de 85ste seizoenszege voor UAE Team Emirates. Daarmee evenaart de ploeg het record van Columbia-HTC uit 2009. De dominantie van UAE in Montréal was illustratief voor hun hele seizoen, waarin ze op meerdere fronten uitblonken.

Pogacar leverde zelf een aanzienlijke bijdrage aan dit totaal, met onder meer vier etappezeges en de eindwinst in de Tour de France. Ook in de Vuelta verzamelde UAE meerdere ritzeges, wat het indrukwekkende totaal verder opstuwde.

Voor Brandon McNulty betekende de overwinning in Montréal een emotioneel moment. “Met de wereldkampioen en beste renner ter wereld over de streep komen is één van de mooiste momenten in mijn carrière,” verklaarde hij. De Amerikaan toonde zich dankbaar voor het vertrouwen en de geste van Pogacar.