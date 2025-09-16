Lofzang van Giro-organisatie als één van vele verjaardagscadeaus voor Wout van Aert: "Viering met zoontje iconisch"

Lofzang van Giro-organisatie als één van vele verjaardagscadeaus voor Wout van Aert: "Viering met zoontje iconisch"
Foto: © photonews

Wout van Aert is gisteren verjaard: hij is 31 worden. Dat wilde de organisatie van de Giro niet voorbij laten gaan zonder een lofzang voor hem neer te schrijven.

Dat is geen toeval, want Wout van Aert speelde dit jaar een belangrijke rol in de Giro. Aan het eind van de grote ronde kreeg hij de Trofeo Bonacossa: de trofee voor de renner die de grootste prestatie leverde. Van Aert won op spectaculaire wijze de etappe naar Siena, maar speelde ook een cruciale rol in de eindzege van ploegmaat Simon Yates.

Het was voor de Giro-organisatie reden genoeg om speciaal voor de verjaardag van Wout van Aert een lovend stuk te schrijven op de officiële website van de Giro. "Zijn viering in het Piazza del Campo is nu al iconisch: hij was nog bedekt met stof toen hij zoontje Georges omhelsde en met een gelukzalige glimlach heel Siena opvrolijkte."

Lees ook... Iets om grondig over na te denken: Wout van Aert en Mathieu van der Poel kunnen niet wachten op einde van seizoen

Meer gewonnen zonder Pogacar of Van der Poel

Dat was uiteraard een verwijzing naar zijn ritzege in de Giro van dit jaar. Ook andere grote overwinningen in de carrière van Wout van Aert worden vernoemd, of die nu behaald werden in een grote ronde of in de klassiekers. "Toch blijft het gevoel aanwezig dat hij meer had kunnen winnen als hij niet in het tijdperk van Pogacar en Van der Poel gekoerst had."

Van der Poel wordt 'de eeuwige rivaal' van Van Aert genoemd, een term die de Nederlander wel vaker op zich gekleefd krijgt. "Van Aert heeft het altijd zonder angst tegen deze tegenstanders opgenomen", klinkt het, opnieuw verwijzend naar Pogacar en Van der Poel. Die onbevreesdheid van Van Aert wordt dus klaarblijkelijk gewaardeerd.

Wout van Aert heel erg geliefd

"Wout zal één van de meest geliefde wielrenners blijven uit het moderne wielrennen", zo wordt de lofzang afgesloten. Van Aert zal het allemaal met veel plezier lezen. Misschien kan het hem aanzetten om in de toekomst nog eens deel te nemen aan de Giro. 

