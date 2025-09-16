Pech voor Van Aert: Wereldranglijst helemaal door elkaar geschud na de Vuelta

Pech voor Van Aert: Wereldranglijst helemaal door elkaar geschud na de Vuelta
De recente editie van de Vuelta a España heeft de UCI-wereldranglijst grondig hertekend. Verschillende renners maakten aanzienlijke sprongen, terwijl gevestigde namen terrein verloren. De impact van de Spaanse rittenkoers is duidelijk zichtbaar in de top van het klassement.

Jonas Vingegaard is dankzij zijn prestaties in de Vuelta opgeklommen naar de tweede plaats op de wereldranglijst. Daarmee verdringt hij Mathieu van der Poel, die tot voor kort die positie innam.

Van der Poel zakt naar plaats vier, ondanks zijn sterke seizoen. De Deen nadert de dominante Tadej Pogacar, al blijft het verschil aanzienlijk. Pogacar voert het klassement aan met 11.235 punten, terwijl Vingegaard nu 5.904,14 punten verzameld heeft.

Lees ook... Lofzang van Giro-organisatie als één van vele verjaardagscadeaus voor Wout van Aert: "Viering met zoontje iconisch"

Mads Pedersen behoudt zijn derde plaats, waarmee hij zijn constante vorm bevestigt. João Almeida, tweede in de Vuelta, klimt naar de vijfde positie en nestelt zich net achter Van der Poel. Ook Tom Pidcock, Giulio Ciccone en Oscar Onley wisten hun positie te verbeteren en dringen de top tien binnen.

Van Aert verliest terrein, Philipsen stijgt

Waar sommigen stijgen, moeten anderen plaatsmaken. Wout van Aert is uit de top tien gevallen en staat nu elfde. Onze landgenoot verloor punten die hij vorig jaar in de Vuelta verzamelde, wat hem duur kwam te staan. Hij wordt nu op de ranglijst voorafgegaan door onder meer Vingegaard en Almeida, en staat net boven Jasper Philipsen.

Philipsen, die recent sterk presteerde, maakte een aanzienlijke sprong en nadert de top tien. Zijn opmars illustreert hoe dynamisch de ranglijst is en hoe belangrijk recente resultaten zijn voor het klassement. De verschuivingen tonen aan dat de Vuelta een cruciale rol speelt in het bepalen van de wereldorde binnen het professionele wielrennen.

Jonas Vingegaard Rasmussen
Wout Van Aert

