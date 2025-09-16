Stevige valpartij, toch naar het WK en feestje vieren: drukke tijden voor Thymen Arensman

Ondanks een recente valpartij en fysieke ongemakken blijft Thymen Arensman gefocust op het wereldkampioenschap wielrennen in Rwanda. Zijn voorbereiding verloopt onder uitdagende omstandigheden, maar met een duidelijke ambitie.

Tijdens de Tour of Britain liep Arensman een kneuzing aan de heup en een scheur in de bilspier op. Toch blijft hij positief over zijn trainingscapaciteiten. “Ik kan gewoon goed trainen in Andorra,” verklaart hij aan Wielerrevue, waar hij zich na de val terugtrok om zich verder voor te bereiden.

De fysieke klachten zijn nog voelbaar, maar vormen geen belemmering voor zijn inspanningen: “Ik voel mijn heup nog, want een kneuzing kan lang aanhouden. Ik voel ook de scheur in mijn bilspier nog, maar het herstelt hartstikke goed.”

Op schema

Arensman benadrukt dat hij zijn trainingsschema volledig kan volgen. “Ik kan al mijn inspanningen gewoon doen en mis niets van mijn training,” stelt hij, al erkent hij dat de blessure wel een beetje irritant blijft. Op 17 september verzamelt hij met de KNWU in Brussel, vanwaar de Nederlandse selectie afreist naar Rwanda.

Na het WK in Rwanda trekt Arensman meteen door naar Italië voor enkele najaarskoersen. Hij beschouwt deze periode als intens maar waardevol. “Het is een lange periode, maar het is ook de laatste fase voor off-season.” Over het WK zelf is hij nuchter en hoopvol. “Rwanda wordt een interessant avontuur, maar ik ga er met een open mindset heen. Ik ga er het beste van maken.”

Afscheidsfeestje

Naast zijn sportieve verplichtingen was Arensman ook aanwezig bij het afscheidsfeest van ploeggenoot Geraint Thomas, die zijn carrière beëindigde na de Tour of Britain. “Geraint heeft een goed feestje gevierd. Ik was er ook bij. Het was heel gezellig, maar met de handrem erop natuurlijk,” aldus Arensman. Hij genoot zichtbaar van het moment. “Het was heel interessant om de Welshe cultuur te zien. Het is heel anders dan wij gewend zijn, maar mooi om te zien.”