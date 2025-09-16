Team Belgium naar WK in Rwanda: wie vertrekt wanneer? Dit zijn alle details

De Belgische wielerploeg maakt zich op voor het wereldkampioenschap in Rwanda. De eerste delegatie, met onder meer Remco Evenepoel, vertrekt donderdag vanuit Zaventem richting Kigali.

De openingsgroep bestaat uit de elite tijdrijders, waaronder Remco Evenepoel, Ilan Van Wilder en Florian Vermeersch bij de mannen, en Marthe Goossens bij de vrouwen. Zij landen donderdagavond in Kigali na een vlucht van 8,5 uur.

Deze timing biedt hen twee volledige dagen voorbereiding op de individuele tijdrit van zondag. In vergelijking met vorig jaar, toen Evenepoel drie dagen vooraf in Zürich arriveerde, is dit één dag minder. Het ontbreken van tijdsverschil met Rwanda vergemakkelijkt de acclimatisatie.



Kostprijs

Belgian Cycling had aanvankelijk de intentie om het verblijf in Kigali zo kort mogelijk te houden, gezien de verhoogde hotelprijzen tijdens het WK. Toch blijkt het uiteindelijke schema nauwelijks af te wijken van eerdere kampioenschappen. De hotelprijzen in hoofdstad Kigali zijn tijdens de WK-weken een pak hoger dan normaal, luidt het in de berichtgeving van Het Nieuwsblad.

Evenepoel, tweevoudig wereldkampioen tijdrijden, koos na de Tour of Britain nog voor een ministage in Calpe. Deze persoonlijke voorbereiding onder de Spaanse zon is een beproefd recept dat hem eerder al successen opleverde. Hij sluit donderdag gewoon aan bij de groep in Brussel.

Gespreid afreizen

De rest van de Belgische selectie reist in gespreide groepen af. Op vrijdag volgen de jonge tijdrijders, waaronder Jarno Widar. Zondag vertrekt het team voor de Mixed Team Relay, met onder meer Victor Campenaerts. De elite renners en rensters die enkel deelnemen aan de wegrit op 27 en 28 september, maken de verplaatsing op woensdag 24 september.

Deze gefaseerde aanpak laat toe om de voorbereiding optimaal af te stemmen op het individuele wedstrijdschema. De Belgische ploeg lijkt daarmee goed georganiseerd aan de start te verschijnen van een WK dat voor het eerst op Afrikaanse bodem plaatsvindt.