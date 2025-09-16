Van Avermaet geeft zijn oordeel over de kansen van Remco Evenepoel en Tadej Pogacar om wereldkampioen te worden

Van Avermaet geeft zijn oordeel over de kansen van Remco Evenepoel en Tadej Pogacar om wereldkampioen te worden
Foto: © photonews

Iedereen tipt Remco Evenepoel en Tadej Pogacar als kanshebbers voor het WK. Is dat terecht of niet? Greg Van Avermaet geeft alvast zijn mening.

Van Avermaet heeft zelf in de loop van zijn carrière meermaals het shirt van Belgian Cycling aangetrokken. Het heeft hem zelfs een olympische titel opgeleverd. Wie in Kigali wil zegevieren in de nationale trui van zijn land, zal sterk uit de hoek moeten komen, verzekert hij bij Sporza. "Door de reis en de hoogte wordt het lastig. Je mag het niet onderschatten om op grote hoogte te koersen."

Dat wordt volgens de ex-renner een belangrijke factor. "Renners die daar willen meedoen voor de zege, zullen aangepast moeten zijn aan die hoogte. Je kunt niet last minute afreizen zonder dat je eerst aangepast bent, bijvoorbeeld door een hoogtestage." Op tijd vertrekken richting Rwanda is dus absoluut noodzakelijk, zeker voor de kopmannen.

Evenepoel heeft een kans in Rwanda

Van Avermaet is ambassadeur voor het WK in Montréal van 2026, maar eerst komt het WK in Rwanda aan de beurt. "Het is een WK dat nog zwaarder is dan Montréal, nog net iets meer voor de klimmers. Toch weer een kans voor Remco om wereldkampioen te worden." Van Avermaet gelooft dus in de kansen van Remco Evenepoel.

Toch moeten we ons geen illusies over de sterkte van Tadej Pogacar, die het niet waarmaakte in Québec maar in Montréal wel het verschil maakte, om vervolgens de zege weg te geven aan ploegmaat Brandon McNulty. "We gaan nu niet plots zeggen dat hij slecht is, omdat hij eens een keer heeft verloren (in Québec)", zegt Van Avermaet over Pogacar.

Topniveau Pogacar verwacht op het WK

Mogelijk kan de Sloveen nog wat progressie maken. "Het is normaal dat er na de Tour wat decompressie was, dat mag. Ik denk dat hij momenteel het ideale niveau heeft om naar zijn topniveau door te groeien voor het WK."

