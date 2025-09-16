Vuelta 2026 ligt nu al onder vuur: "Als Israel deelneemt, dan niet"

Vuelta 2026 ligt nu al onder vuur: "Als Israel deelneemt, dan niet"

De geplande slotweek van de Vuelta a España 2026 op de Canarische Eilanden staat onder druk. Antonio Morales, voorzitter van het cabildo, een soort van provincieraad, van Gran Canaria, heeft zich uitgesproken tegen deelname van het Israëlische team Israel-Premier Tech.

Tijdens een herdenkingsmoment voor Palestijnse kinderen in Santa Ana verklaarde Morales dat Gran Canaria “niet bereid is om het genocidebeleid van de staat Israël wit te wassen via sport of andere activiteiten.”

Geen overeenkomst

Hij benadrukte dat er nog geen definitieve overeenkomst is ondertekend tussen Unipublic, de organisatie van de Vuelta, de regering van de Canarische Eilanden en de betrokken cabildo’s. De voorwaarde van Gran Canaria is volgens Morales helder bij Tenerife Weekly: “Als Israel deelneemt, dan niet. Gran Canaria zal de Vuelta a España niet ontvangen.”

Deze uitspraken volgen op een bredere oproep tot solidariteit met Palestina. Morales stelde dat we getuige zijn van een live uitgezonden uitroeiing en waarschuwde dat de geschiedenis ook de medeplichtigen aan deze genocide zal herinneren. Hij koppelt de sportieve samenwerking expliciet aan politieke en ethische verantwoordelijkheid.

Impact

De Vuelta-organisatie had plannen om de slotweek van de editie 2026 te laten plaatsvinden op Tenerife en Gran Canaria, met onder meer een koninginnenrit op de Pico de las Nieves. Morales erkent dat dit een belangrijke toeristische en sportieve impuls zou betekenen, maar stelt dat politieke coherentie en solidariteit met Palestina zwaarder wegen.

Unipublic heeft nog geen definitieve route bekendgemaakt. De organisatie mikt op een start in Monaco en een transfer naar de Canarische Eilanden, met vier bergetappes in de archipel. De beslissing over Gran Canaria’s deelname wordt in de komende maanden verwacht. Morales herhaalt intussen zijn standpunt: zonder uitsluiting van Israel-Premier Tech zal Gran Canaria niet meewerken aan het evenement.

