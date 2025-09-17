📷 'Zo goed als helemaal rond: dit is de nieuwe werkgever van Juan Ayuso'

Volgens La Gazzetta dello Sport is de overgang van Juan Ayuso naar Lidl-Trek vanaf 2026 vrijwel afgerond. De Spaanse renner verlaat UAE Team Emirates en kiest voor een nieuwe rol binnen een ander WorldTour-team.

Juan Ayuso heeft volgens La Gazzetta dello Sport een akkoord bereikt met Lidl-Trek, dat hem vanaf 2026 zal opnemen in de ploeg. De transfer volgt kort na de Vuelta a España van 2025, waarin Ayuso zijn laatste optreden voor UAE Team Emirates reed.

Laatste koers

De Italiaanse journalist Ciro Scognamiglio van de Italiaanse sportkrant bevestigde het nieuws op zijn sociale media. Ayuso zal dit seizoen niet meer uitkomen in de kleuren van UAE. Zijn enige resterende wedstrijd is het wereldkampioenschap in Kigali, waar hij als kopman van de Spaanse selectie zal aantreden onder leiding van Alejandro Valverde.

Nieuwe kansen

De overstap naar Lidl-Trek wordt gezien als een logische stap in Ayuso’s carrière. Bij UAE moest hij de leidersrol delen met renners als Tadej Pogacar, Joao Almeida en Adam Yates. Die interne concurrentie beperkte zijn mogelijkheden in grote rondes. Lidl-Trek biedt daarentegen een minder topzware structuur, met renners als Mads Pedersen, Jonathan Milan en Giulio Ciccone.

Kopman

De ploeg heeft de ambitie uitgesproken om sterker te presteren in klassementen van grote rondes. Ayuso kan daarin een sleutelrol spelen. Tijdens de Vuelta maakte UAE bekend dat Ayuso zou vertrekken, ondanks een lopend contract.

De manier waarop dat gebeurde zinde de Spanjaard echter niet. Voor Lidl-Trek betekent de transfer een duidelijke koerswijziging. De ploeg wil zich niet langer beperken tot klassiekers en sprints, maar mikt op structurele aanwezigheid in de grote rondes. Ayuso krijgt de kans om zich te bewijzen als leider op het hoogste niveau, en dat onder zijn eigen voorwaarden.