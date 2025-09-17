Directeur van Belgische wielerbond reist niet naar Rwanda en legt uit waarom

Het WK in Kigali leidt tot opvallend afgeslankte delegaties, ook bij toplanden. De Belgische wielerbond licht toe waarom financiële en sportieve afwegingen tot deze keuzes hebben geleid.

De organisatie van het WK in Rwanda blijkt financieel bijzonder belastend. Volgens Nathalie Clauwaert, directeur van Belgian Cycling, bedraagt het voorziene budget voor deelname circa 257.000 euro. “Vluchten, hotel, 25 stafleden… In de hoop dat we daarmee toekomen”, vertelt ze in Het Nieuwsblad.

Fikse hap uit budget

Ter vergelijking: het volledige jaarbudget voor internationale stages en competities bedraagt ongeveer 1,8 miljoen euro. Het WK vormt dus een aanzienlijke uitgave binnen het jaarplan. Deze financiële realiteit is niet uniek voor België.

Ook andere wielerlanden zoals Denemarken, de Verenigde Staten en Nederland sturen kleinere ploegen. De Belgische bond begrijpt deze terughoudendheid. “Kigali wordt een duur WK,” aldus Clauwaert. De impact op de samenstelling van de delegatie is dan ook voelbaar.

Minder vrouwelijke renners

Niet alleen het aantal stafleden werd beperkt, ook Clauwaert zelf blijft thuis. “Het kost alleen maar extra geld,” stelt ze nuchter. “En met mij erbij gaan de renners niet sneller rijden.” Toch betreurt ze haar afwezigheid.

Ook sportief werden keuzes gemaakt: bij de vrouwen had België in meerdere categorieën een extra renster kunnen sturen, maar dat gebeurde niet. “We zijn van sportieve overwegingen uitgegaan. Die extra renster moet iets kunnen toevoegen aan de ploeg.”

Om de kosten verder te drukken, werden bijkomende maatregelen genomen. Zo zijn er sinds dit jaar geen medaillepremies meer. Daarnaast wordt het verblijf in Kigali bewust kort gehouden. “Reizen ze bij andere WK’s vier of zelfs vijf dagen voor hun wedstrijd af, dan gaan we nu uit van wedstrijddag min drie.”