Leuk nieuws! Eli Iserbyt verschijnt aan start van opener Belgisch veldritseizoen

De Berencross in Meulebeke opent op 4 oktober het Belgische veldritseizoen. Eli Iserbyt zal er niet als deelnemer aan de start verschijnen, maar neemt een ceremoniële rol op zich. De organisatie mikt intussen op een sterk deelnemersveld en hoopt nog op een extra publiekstrekker.

Eli Iserbyt, die begin 2024 nog nationaal kampioen werd in Meulebeke, is door medische ingrepen genoodzaakt zijn seizoenstart uit te stellen. Twee operaties tijdens de zomer maken deelname onmogelijk. Afzien, waardoor de West-Vlaming veel respect kreeg voor mensen die constant pijn hebben.

Startschot

Toch blijft zijn betrokkenheid bij de Berencross behouden. “Hij komt wel het startschot geven,” bevestigt voorzitter Dirk Verwilst aan de Krant van West-Vlaanderen. De organisatie beschouwt zijn aanwezigheid als een eerbetoon aan zijn prestaties en als een verbindend moment voor het publiek.

De Berencross, die in 2022 voor het laatst plaatsvond, werd opnieuw op de kalender geplaatst na een positieve evaluatie van het Belgisch kampioenschap. “We kregen 86,5 procent op ons BK-rapport,” aldus Verwilst.

Ondanks de afwezigheid van Iserbyt, kan Meulebeke rekenen op een competitieve bezetting. Onder meer Michael Vanthourenhout, Toon Aerts, Niels Vandeputte, Lars van der Haar, Laurens Sweeck, Joris Nieuwenhuis en streekrenner Joran Wyseure hebben hun deelname bevestigd.

Thibau Nys

De organisatie hoopt bovendien Thibau Nys te overtuigen om zijn veldritcampagne vroeger te starten dan gepland. Hoewel zijn eerste deelname voorzien is voor de Koppenbergcross op 1 november, blijft Meulebeke in gesprek met het kamp van Nys.

Er is nog budget beschikbaar en men rekent op zijn populariteit als extra troef voor publieke belangstelling. Iets wat de organisatie zeker kan terugverdienen als Nys meedoet, zo klinkt het nog. De Berencross maakt dit jaar deel uit van de Exact Cross, onder de vleugels van Golazo.

