Ondanks alle miserie: Jonas Vingegaard spreekt van "grappig moment" in Vuelta

Jonas Vingegaard heeft zijn eerste eindzege in de Vuelta a España behaald, maar de omstandigheden rond de slotfase van de wedstrijd waren allesbehalve traditioneel. Ondanks protesten en een geannuleerde slotrit blijft de Deense renner positief over zijn prestatie.

De Ronde van Spanje kende een bewogen slotweek, met pro-Palestijnse demonstraties die de organisatie tot het uiterste dreven. De geplande slotrit in Madrid werd uiteindelijk geneutraliseerd, waardoor een officiële podiumceremonie uitbleef.

Grappig moment

“Aanvankelijk was ik een beetje ontgoocheld dat ik mijn zege niet kon vieren op het slotpodium in Madrid”, vertelt Jonas Vingegaard aan Sporza. “Uiteindelijk is het nog een bijzondere ervaring geworden, een grappig moment.”



De geïmproviseerde huldiging vond plaats op een parking, waar koelboxen dienst deden als podium. Ondanks de ongebruikelijke setting blijft Vingegaard nuchter. “Ook al zijn we niet tot in Madrid geraakt, dat doet niets af aan mijn overwinning, het maakt ze niet kleiner.”

Over de betogingen zelf blijft Vingegaard genuanceerd. “Ik heb me nooit onveilig gevoeld,” stelt hij, ondanks de chaos die ontstond in het peloton. Hij erkent dat andere renners de situatie mogelijk anders hebben ervaren, maar benadrukt dat hij zich steeds vooraan bevond en daardoor buiten gevaar bleef.

Giro

Met deze overwinning voegt Vingegaard een derde grote ronde toe aan zijn palmares, na twee eindzeges in de Tour de France. “Ik had nooit durven te dromen dat ik 2 eindzeges in de Tour en 1 eindzege in de Vuelta op mijn palmares zou hebben.”

De vraag rijst of hij zijn verzameling binnenkort wil vervolledigen met de Giro. Zijn antwoord blijft voorzichtig. “Het zou ongelooflijk zijn als ik ze alle drie kon winnen, maar ik weet nu nog niet of ik volgend jaar al een poging doe. Sowieso ga ik het ooit proberen”, besluit hij.