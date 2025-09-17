Ondanks alle miserie: Jonas Vingegaard spreekt van "grappig moment" in Vuelta

Ondanks alle miserie: Jonas Vingegaard spreekt van "grappig moment" in Vuelta
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Jonas Vingegaard heeft zijn eerste eindzege in de Vuelta a España behaald, maar de omstandigheden rond de slotfase van de wedstrijd waren allesbehalve traditioneel. Ondanks protesten en een geannuleerde slotrit blijft de Deense renner positief over zijn prestatie.

De Ronde van Spanje kende een bewogen slotweek, met pro-Palestijnse demonstraties die de organisatie tot het uiterste dreven. De geplande slotrit in Madrid werd uiteindelijk geneutraliseerd, waardoor een officiële podiumceremonie uitbleef.

Grappig moment

“Aanvankelijk was ik een beetje ontgoocheld dat ik mijn zege niet kon vieren op het slotpodium in Madrid”, vertelt Jonas Vingegaard aan Sporza. “Uiteindelijk is het nog een bijzondere ervaring geworden, een grappig moment.”

Lees ook... OFFICIEEL Opvolger voor Vingegaard? Visma Lease a Bike kondigt transfer aan

De geïmproviseerde huldiging vond plaats op een parking, waar koelboxen dienst deden als podium. Ondanks de ongebruikelijke setting blijft Vingegaard nuchter. “Ook al zijn we niet tot in Madrid geraakt, dat doet niets af aan mijn overwinning, het maakt ze niet kleiner.”

Over de betogingen zelf blijft Vingegaard genuanceerd. “Ik heb me nooit onveilig gevoeld,” stelt hij, ondanks de chaos die ontstond in het peloton. Hij erkent dat andere renners de situatie mogelijk anders hebben ervaren, maar benadrukt dat hij zich steeds vooraan bevond en daardoor buiten gevaar bleef.

Giro

Met deze overwinning voegt Vingegaard een derde grote ronde toe aan zijn palmares, na twee eindzeges in de Tour de France. “Ik had nooit durven te dromen dat ik 2 eindzeges in de Tour en 1 eindzege in de Vuelta op mijn palmares zou hebben.”

De vraag rijst of hij zijn verzameling binnenkort wil vervolledigen met de Giro. Zijn antwoord blijft voorzichtig. “Het zou ongelooflijk zijn als ik ze alle drie kon winnen, maar ik weet nu nog niet of ik volgend jaar al een poging doe. Sowieso ga ik het ooit proberen”, besluit hij.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
World Tour
Challenge by la Vuelta
Jonas Vingegaard Rasmussen

Meer nieuws

OFFICIEEL Opvolger voor Vingegaard? Visma Lease a Bike kondigt transfer aan

OFFICIEEL Opvolger voor Vingegaard? Visma Lease a Bike kondigt transfer aan

14:00
🎥 Opnieuw prijs voor Soudal Quick-Step: "Ideale positie dankzij teamgenoten"

🎥 Opnieuw prijs voor Soudal Quick-Step: "Ideale positie dankzij teamgenoten"

17:25
Leuk nieuws! Eli Iserbyt verschijnt aan start van opener Belgisch veldritseizoen

Leuk nieuws! Eli Iserbyt verschijnt aan start van opener Belgisch veldritseizoen

17:00
Deze renner is het grootste gespreksonderwerp na de Vuelta: "In januari zou niemand dat gedacht hebben"

Deze renner is het grootste gespreksonderwerp na de Vuelta: "In januari zou niemand dat gedacht hebben"

13:30
OFFICIEEL Q36.5 Pro Cycling haalt klimmer weg bij Visma Lease a Bike

OFFICIEEL Q36.5 Pro Cycling haalt klimmer weg bij Visma Lease a Bike

16:30
Jonas Vingegaard doet enkele straffe uitspraken over Pogacar na winst in de Vuelta

Jonas Vingegaard doet enkele straffe uitspraken over Pogacar na winst in de Vuelta

09:00
Ex-winnaar van de Vuelta niet mals voor UAE: "Kost hen eindzege in twee grote rondes"

Ex-winnaar van de Vuelta niet mals voor UAE: "Kost hen eindzege in twee grote rondes"

12:00
Eric Goens reageert bijzonder scherp op kritiek over zijn programma over WK in Rwanda

Eric Goens reageert bijzonder scherp op kritiek over zijn programma over WK in Rwanda

15:00
Tourrevelatie Vauquelin bevestigt vertrek bij Arkéa-B&B Hotels: maar waar trekt hij naartoe?

Tourrevelatie Vauquelin bevestigt vertrek bij Arkéa-B&B Hotels: maar waar trekt hij naartoe?

13:00
Directeur van Belgische wielerbond reist niet naar Rwanda en legt uit waarom

Directeur van Belgische wielerbond reist niet naar Rwanda en legt uit waarom

12:30
Tim Declercq krijgt mooie erkenning na afsluiten van zijn carrière

Tim Declercq krijgt mooie erkenning na afsluiten van zijn carrière

11:00
Johan Bruyneel heeft meer nieuws over opgave van Victor Campenaerts in Vuelta

Johan Bruyneel heeft meer nieuws over opgave van Victor Campenaerts in Vuelta

07:00
Nieuwe gevangenisstraf voor 'dokter' die lange tijd met Frank Vandenbroucke werkte

Nieuwe gevangenisstraf voor 'dokter' die lange tijd met Frank Vandenbroucke werkte

10:00
📷 'Zo goed als helemaal rond: dit is de nieuwe werkgever van Juan Ayuso'

📷 'Zo goed als helemaal rond: dit is de nieuwe werkgever van Juan Ayuso'

08:30
Start Thibau Nys dan toch veel vroeger dan eerst gedacht aan zijn veldritseizoen?

Start Thibau Nys dan toch veel vroeger dan eerst gedacht aan zijn veldritseizoen?

08:00
Reportage van Eric Goens over WK in Rwanda krijgt felle kritiek

Reportage van Eric Goens over WK in Rwanda krijgt felle kritiek

07:30
Vuelta 2026 ligt nu al onder vuur: "Als Israel deelneemt, dan niet"

Vuelta 2026 ligt nu al onder vuur: "Als Israel deelneemt, dan niet"

21:30
Pech voor Van Aert: Wereldranglijst helemaal door elkaar geschud na de Vuelta

Pech voor Van Aert: Wereldranglijst helemaal door elkaar geschud na de Vuelta

18:30
UCI neemt maatregelen na demonstraties in Vuelta: "Op WK in Rwanda niet gebeuren"

UCI neemt maatregelen na demonstraties in Vuelta: "Op WK in Rwanda niet gebeuren"

20:00
Scheiding na 8 jaar: Gianni Vermeersch zegt hoe Mathieu van der Poel reageert op zijn vertrek

Scheiding na 8 jaar: Gianni Vermeersch zegt hoe Mathieu van der Poel reageert op zijn vertrek

20:30
Horrorscenario op komst voor bekende koers in ons land? "Dan is het financieel over en uit"

Horrorscenario op komst voor bekende koers in ons land? "Dan is het financieel over en uit"

19:00
WK in gevaar? Meer informatie over Justine Ghekiere na valpartij in Stuttgart

WK in gevaar? Meer informatie over Justine Ghekiere na valpartij in Stuttgart

18:00
Stevige valpartij, toch naar het WK en feestje vieren: drukke tijden voor Thymen Arensman

Stevige valpartij, toch naar het WK en feestje vieren: drukke tijden voor Thymen Arensman

16/09
Team Belgium naar WK in Rwanda: wie vertrekt wanneer? Dit zijn alle details

Team Belgium naar WK in Rwanda: wie vertrekt wanneer? Dit zijn alle details

16/09
Ontdek alle namen: dit zijn de Belgische eliterenners en -rensters voor het EK

Ontdek alle namen: dit zijn de Belgische eliterenners en -rensters voor het EK

16/09
Sep Vanmarcke vol vuur voor volgende opdracht na geslaagd debuut als ploegleider

Sep Vanmarcke vol vuur voor volgende opdracht na geslaagd debuut als ploegleider

16/09
Belgische koers deze week opgeschaald naar dreigingsniveau 2: "OCAD heeft het opgetrokken"

Belgische koers deze week opgeschaald naar dreigingsniveau 2: "OCAD heeft het opgetrokken"

16/09
Iets om grondig over na te denken: Wout van Aert en Mathieu van der Poel kunnen niet wachten op einde van seizoen Analyse

Iets om grondig over na te denken: Wout van Aert en Mathieu van der Poel kunnen niet wachten op einde van seizoen

16/09
Commentator lacht om verdediging van dopingzondaar en ex-nummer 6 uit Tour de France: "Heeft hij EPO gepakt of niet?"

Commentator lacht om verdediging van dopingzondaar en ex-nummer 6 uit Tour de France: "Heeft hij EPO gepakt of niet?"

16/09
Cameron onthult hoe moeilijk het voor haar is om te praten over haar vader Frank Vandenbroucke Naast de fiets

Cameron onthult hoe moeilijk het voor haar is om te praten over haar vader Frank Vandenbroucke

16/09
Lofzang van Giro-organisatie als één van vele verjaardagscadeaus voor Wout van Aert: "Viering met zoontje iconisch"

Lofzang van Giro-organisatie als één van vele verjaardagscadeaus voor Wout van Aert: "Viering met zoontje iconisch"

16/09
"Niet alles kwam in beeld": Louis Vervaeke doet boekje open over protesten in Vuelta

"Niet alles kwam in beeld": Louis Vervaeke doet boekje open over protesten in Vuelta

16/09
Dit zijn de grootste verdieners: het prijzengeld in de Vuelta van 2025 verdeeld

Dit zijn de grootste verdieners: het prijzengeld in de Vuelta van 2025 verdeeld

15/09
Van Aert hoeft geen chaos door protesten te vrezen in laatste koers van seizoen: Van Petegem heeft al ingegrepen

Van Aert hoeft geen chaos door protesten te vrezen in laatste koers van seizoen: Van Petegem heeft al ingegrepen

16/09
Van Avermaet geeft zijn oordeel over de kansen van Remco Evenepoel en Tadej Pogacar om wereldkampioen te worden

Van Avermaet geeft zijn oordeel over de kansen van Remco Evenepoel en Tadej Pogacar om wereldkampioen te worden

16/09
Duimen voor een goede afloop! Belgische wielrenner krijgt een beroerte en wordt overgebracht naar het ziekenhuis

Duimen voor een goede afloop! Belgische wielrenner krijgt een beroerte en wordt overgebracht naar het ziekenhuis

16/09

Meer nieuws

Populairste artikels

Jonas Vingegaard Rasmussen Mathieu Van Der Poel Remco Evenepoel Wout Van Aert Tadej Pogacar Eli Iserbyt Thibau Nys Jasper Philipsen Frank Vandenbroucke Michal Kwiatkowski Sep Vanmarcke Thymen Arensman Gianni Vermeersch Louis Vervaeke Justine Ghekiere Ludovic Robeet Johan Bruyneel Greg Van Avermaet Victor Campenaerts Peter Van Petegem

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 🎥 Geen ceremonie in Vuelta? Dan organiseert Visma Lease a Bike het gewoon maar zelf info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kwade Viviani schiet uit zijn krammen na declassering: "Ik kan niet voorspellen wat lead-out Alpecin-Deceuninck doet" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Van der Poel spreekt zich klaar en duidelijk uit over magere Ferrand-Prévot in de Tour jpdc jpdc over Boogerd raadt renner aan snel te vertrekken bij zijn huidige ploeg: "Grootste hypocriet uit het wielrennen" Hankie Hankie over Patrick Lefevere komt met weinig fraaie woorden over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Cyclists' Alliance pleit voor jaarlijkse screening bij rensters na gewichtsverlies bij Ferrand-Prévot Hankie Hankie over 'Eén Belg in de selectie: Vingegaard kent zijn ploegmaats voor de Vuelta' COLNAGO COLNAGO over Opmerkelijk: collega kent reden waarom Pogacar ritzeges cadeau deed in de Tour Harry Van Ingelgem Harry Van Ingelgem over "Dramaqueen?": Demi Vollering slaat terug na alle kritiek die ze krijgt Hankie Hankie over 📷 Van Aert op de zwarte lijst van Pogacar? Overwinning in Parijs blijft niet zonder gevolgen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved