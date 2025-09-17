Tourrevelatie Vauquelin bevestigt vertrek bij Arkéa-B&B Hotels: maar waar trekt hij naartoe?

Na een bewogen seizoen en een blessure kondigt Kévin Vauquelin zijn vertrek aan bij Arkéa-B&B Hotels. De Franse renner blijft voorlopig vaag over zijn toekomst, maar geeft wel inkijk in zijn herstel en ambities.

Kévin Vauquelin, zevende in de Tour de France, bevestigde aan de Franse sportkrant L’Equipe dat hij Arkéa-B&B Hotels zal verlaten. “Ik zeg het op mijn manier: het doet me echt pijn,” verklaarde hij. Hij betreurt dat hij zijn seizoen niet kon afsluiten met de ploeg waarmee hij successen boekte. “Ik had het graag afgerond met het team en de staf, met wie ik nog altijd contact heb,” voegde hij eraan toe.

Blessure

Het vroegtijdige einde kwam er na een kuitbeenbreuk die hij opliep eind juli door een ongeval op de trap. Daarover werd geïnsinueerd dat hij dronken was. Die dwong hem tot een voortijdig einde van zijn seizoen en verhinderde deelname aan het WK en de Europese kampioenschappen. “Dat was mijn laatste doel van het jaar, wedstrijden die ik echt graag rijd,” aldus Vauquelin.

Vauquelin is intussen begonnen met revalidatie en lichte training. “Ik ben opnieuw gestart met de hometrainer, het gaat geleidelijk. Binnenkort mag de brace af,” zei hij. Hij beseft dat de weg terug lang zal zijn. “Een maand en half zonder fiets betekent drie maanden om weer op niveau te komen.”

Nieuwe ploeg

Hoewel zijn vertrek bij Arkéa-B&B Hotels bevestigd is, blijft Vauquelin voorlopig vaag over zijn nieuwe ploeg. “Ik weet het, maar ik mag het nog niet zeggen,” liet hij verstaan. Volgens geruchten zou hij richting Ineos Grenadiers trekken, maar officiële bevestiging ontbreekt. Wel gaf hij aan dat hij zijn keuze op gevoel heeft gemaakt: “Ik heb gekozen voor een team waar ik instinctief naartoe wilde, zoals ik destijds ook voor Arkéa koos.”

Analist

Zijn populariteit onder fans blijft groot. “Telkens als ik buiten kwam, werd ik herkend. Mensen zeiden: ‘Bedankt voor de emoties.’ Dat is waarvoor je leeft als sporter,” vertelde hij. Ook online merkte hij de steun. “Toen ik een rit op Strava postte, reageerden mensen blij dat ik weer op de fiets zat.”

In afwachting van zijn terugkeer in het peloton zal Vauquelin als analist optreden bij de Tour du Luxembourg. “Misschien vind ik het niets na vijf dagen, maar dan heb ik het tenminste geprobeerd.”