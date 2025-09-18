Dit is uitstekend nieuws voor Remco Evenepoel: in het land van Tadej Pogacar voelen ze de druk

Als hij Tadej Pogacar kan verslaan, dan zal Remco Evenepoel dicht bij de wereldtitel zijn. De druk ligt alleszins bij de Sloveen.

De druk ligt eigenlijk bij heel Slovenië, want ook zijn ploegmaats voelen die. Eén van de landgenoten die in dienst van Pogacar zal rijden op het WK, is Domen Novak. Die zal dus doen wat hij vaker doorheen het jaar doet, want Novak koerst ook bij UAE Team Emirates-XRG. Hij heeft bij Cyclingnews vooruitgeblikt op de WK-wegrit.

Hij krijgt de stelling voorgelegd of de verantwoordelijkheid weegt op Slovenië, zeker aangezien Pogacar de titelverdediger was. "Vorig jaar zat mijn werk er al vroeg op. We zullen zien hoe het dit jaar gaat. Het is moeilijk om te zeggen of het parcours zwaarder zal zijn of niet. Het zijn de renners die een koers hard maken. Er komt wel veel klimwerk aan te pas, zoals in een klassieker."



Geen Tratnik bij Slovenië

Slovenië zal geen beroep kunnen doen op Jan Tratnik, de wegkapitein die in Zürich als laatste bij Pogacar kon blijven. "Ik weet niet specifiek wat mijn job zal zijn, maar ik denk dat ik na 150 kilometer tempo zal beginnen maken om een schifting door te voeren en we daarna wel zullen zien." Een andere rolverdeling is door het ontbreken van Tratnik wel mogelijk.

Novak zweert dat er over de tactiek, en dus ook over de rol van Primoz Roglic, nog niet gepraat is. Novak weet wat het is om aan de zijde van Pogacar te koersen en erkent dat het een zekere druk teweeg brengt. "Voor mij is het altijd een droom om samen met Tadej te koersen. Het zorgt soms voor druk tijdens de koers, maar het maakt je ook trots."

Isoleren van Pogacar droomscenario België

Bij België zullen ze hopen dat die druk de Sloveense renners te veel wordt. Hoe vroeger Tadej Pogacar geïsoleerd geraakt, hoe groter de kansen van de Belgen, afhankelijk met hoeveel zij Evenepoel op dat moment nog ondersteunen.