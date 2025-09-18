Fans van Mathieu van der Poel kunnen hun hartje ophalen met nieuw boek over zijn magische prestaties

De fans van Mathieu van der Poel moesten een teleurstellend seizoenseinde incasseren met het WK mountainbike. Je zou bijna vergeten welke magische momenten Van der Poel ons allemaal al bezorgd heeft.

Die herinneringen kunnen weer opgerakeld worden in een nieuw boek. Op de cover prijkt Mathieu van der Poel alvast in zijn regenboogtrui als wereldkampioen veldrijden, op zijn veldritfiets. "De magie van Mathieu", staat erboven. "Wereldtitels, wielerhelden en de Nederlandse successen in het veldrijden", wordt er nog aan toegevoegd.

Samen vormen die twee delen eigenlijk de volledige titel van het boek van Roy Schriemer, die voor verschillende kranten schrijft over de wielersport. Er is ook een versie van de cover waarbij de woorden 'koning van het veldrijden' staat naast de foto van Mathieu van der Poel. Dat is in elk geval een beschrijving die zeker niet gelogen is.

Boom en Groenendaal aan het woord

In het breed gaat het boek over de huidige dominantie van de Nederlanders in het veldrijden. Uiteraard wordt hierbij in grote mate stilgestaan bij Mathieu van der Poel, die hier voor een groot stuk verantwoordelijk voor is. Onder andere Lars Boom, Hennie Stamsnijder, Richard Groenendaal en Daphny van den Brand komen aan het woord.

"Mathieu van der Poel is inmiddels een van de meest succesvolle veldrijders ooit. Met een uitgebreide analyse van de successen van Mathieu van der Poel, maar ook van zijn verloren WK’s en een verklaring voor zijn dominantie door kenners", staat te lezen in de omschrijving van het boek op de site van de uitgeverij en van de Standaard Boekhandel.

Uitkijken naar eerste crossen Van der Poel

Het is een paperback met fullcolor fotokatern van 208 pagina's. Wie dit boek wil kopen, moet hiervoor 22,50 euro neerleggen. Voor fans van Van der Poel is het één van de manieren om de periode tot aan zijn crossseizoen te overbruggen.