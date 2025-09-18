Legendarisch supporterscafé van Evenepoel dreigt te verdwijnen

Het supporterslokaal In de Rustberg-Bij Kuiper van Remco Evenepoel in Schepdaal staat voor een onzekere toekomst. Door technische en contractuele complicaties ziet de uitbater zich genoodzaakt het pand te verkopen.

Het café, dat jarenlang fungeerde als ontmoetingsplek voor wielerfans, kampt met ernstige problemen op het vlak van brandveiligheid. Volgens Guy Janssens is de situatie niet langer houdbaar: “We hebben al veel geïnvesteerd, maar de brandveiligheid blijft een probleem”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Te koop

De technische vereisten en bijkomende kosten blijken dusdanig zwaar dat verdere uitbating niet meer haalbaar is. Daarbovenop werd het huurcontract door de eigenaar van het gebouw opgezegd, omdat hij het gebouw zal verkopen.



Lees ook... Geen greintje aarzeling te bespeuren: Remco Evenepoel veegt deze mogelijke twijfels volledig van tafel

De beslissing valt de uitbaters bijzonder zwaar. “Dit doet echt pijn,” aldus Janssens, die samen met zijn echtgenote jarenlang het café, waar veel zeges van Evenepoel gevierd werden, runde. De locatie groeide uit tot een vaste waarde in Schepdaal en werd door velen beschouwd als een cultureel ankerpunt voor de lokale wielergemeenschap.

Andere locatie

Ook de band met Remco Evenepoel speelde een rol in de populariteit van het café. De renner groeide op in de buurt en het supporterslokaal fungeerde als een informele uitvalsbasis voor fans tijdens grote wedstrijden. Het verdwijnen van deze plek betekent dan ook een verlies voor velen.

Hoewel de toekomst van het café onzeker is, sluit Janssens een doorstart elders niet uit. “We bekijken alle opties, maar hier blijven is geen mogelijkheid meer.” Daarmee lijkt een hoofdstuk definitief afgesloten te worden.