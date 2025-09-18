Nieuwe wereld gaat open voor Florian Vermeersch: "Het kan heftig zijn"

Florian Vermeersch neemt voor het eerst deel aan het WK tijdrijden bij de profs. De Belgische renner reist met gemengde verwachtingen af naar Rwanda, waar het WK plaatsvindt in uitdagende klimatologische en maatschappelijke omstandigheden.

Florian Vermeersch geeft aan dat hij uitkijkt naar zijn eerste deelname op het hoogste niveau, maar tegelijk beseft dat het een sprong in het onbekende is. “Ik kijk er echt naar uit,” zegt hij aan Sporza. “Maar ik weet ook niet wat ik kan verwachten.”

Eerste keer in Afrika

De renner van UAE Team Emirates-XRG is nog nooit in Afrika geweest en baseert zich uitsluitend op de informatie uit de ploegbriefing. “Ik kan enkel afgaan op de briefing. We zien wel wat het geeft.”

Een bijkomende factor is het regenseizoen. “Ik liet me ook vertellen dat het regenseizoen begonnen is. Het weer kan dus heftig zijn.” De combinatie van tropische neerslag en een onbekend parcours maakt de voorbereiding complex, zeker voor een renner die zijn kracht doorgaans haalt uit regelmaat en controle.

Politiek

Over de politieke context in Rwanda blijft Vermeersch bewust op de achtergrond. “We lezen ook de artikels en zien ook de beelden,” stelt hij. “We weten waar we aan toe zijn, maar als het WK daar georganiseerd wordt, dan gaan wij er naartoe.”

Vermeersch reist samen met tijdritcollega’s en bondscoach Serge Pauwels af naar Kigali. De Belgische ploeg arriveert enkele dagen voor de start van het WK, met als doel zich ter plaatse aan te passen aan de omstandigheden.