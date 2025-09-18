Remco Evenepoel zal het nieuws op gejuich onthalen: dit is al een stevige concurrent minder voor het WK

Remco Evenepoel zal het nieuws op gejuich onthalen: dit is al een stevige concurrent minder voor het WK
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Er zal misschien wel een lachje vanaf kunnen, want Remco Evenepoel heeft goed WK-nieuws gekregen. Ook al heeft het niet rechtstreeks met hem te maken.

Italië heeft zijn selectie voor het WK wegwielrennen bekendgemaakt. Er is besloten om twee renners de tijdrit te laten rijden die ook meedoen aan de wegrit. Gezien het zware parcours in Kigali is er logischerwijs besloten om vooral de kaart van de klimmers te trekken. Dat heeft ook wel een pittig gevolg voor de selectie voor de WK-tijdrit.

Specialist Filippo Ganna zal immers niet meedoen aan het WK tijdrijden. Dat is toch wel belangrijk nieuws, aangezien hij in het verleden op het WK tijdrijden al goed was voor twee gouden en twee zilveren medailles. Als hij ook nu aan de start was gekomen, zou hij nog altijd een belangrijke concurrent van Remco Evenepoel geweest zijn. 

Lees ook... Daar gaat hij! Remco Evenepoel blikvanger bij vertrek eerste Belgische delegatie en reageert op WK-deelname Pogacar

Ganna rijdt wel het EK tijdrijden

Omdat ook de tijdrit over een bergachtig parcours loopt, moest Evenepoel op papier sowieso wel in staat zijn om hem te kloppen. Die rekening hebben ze wellicht ook in Italië gemaakt. Daarom zal Ganna zich richten op de tijdrit op het EK in de Franse Ardèche. Op het EK is de tijdrit een stuk vlakker dan de wegrit die gereden zal worden. 

Mattia Cattaneo en Matteo Sobrero zijn de Italianen die de WK-tijdrit in Rwanda voor hun rekening zullen moeten nemen. Zij rijden dus ook de wegrit en naast hen heeft Italië nog enkele troeven om uit te spelen in het wegwielrennen. Ook Ciccone, Pellizzari, Frigo, Bagioli, Fortunato en Masnada hebben het WK op hun programma staan.

Evenepoel ziet aantal (oud-)ploegmaats weer

Daar zijn dus ook enkele (oud-)ploegmaats van Remco Evenepoel bij. Zonder Ganna lijken de traditionele tijdrijders niet zozeer zijn rivalen op het WK tijdrijden. Wel moet hij rekening houden met klimmerstypes die ook sterk zijn in het werk tegen de klok. 

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Remco Evenepoel
Filippo Ganna

Meer nieuws

Daar gaat hij! Remco Evenepoel blikvanger bij vertrek eerste Belgische delegatie en reageert op WK-deelname Pogacar

Daar gaat hij! Remco Evenepoel blikvanger bij vertrek eerste Belgische delegatie en reageert op WK-deelname Pogacar

10:00
Dit is uitstekend nieuws voor Remco Evenepoel: in het land van Tadej Pogacar voelen ze de druk

Dit is uitstekend nieuws voor Remco Evenepoel: in het land van Tadej Pogacar voelen ze de druk

09:00
Wout van Aert begeeft zich op glad ijs maar keert al snel zijn kar: "Zonde dat je dat gedaan hebt, free Palestine!"

Wout van Aert begeeft zich op glad ijs maar keert al snel zijn kar: "Zonde dat je dat gedaan hebt, free Palestine!"

08:30
Belgische wielrenster (AG Insurance-Soudal) staat er na dopingschorsing weer helemaal: "Ongelooflijk!"

Belgische wielrenster (AG Insurance-Soudal) staat er na dopingschorsing weer helemaal: "Ongelooflijk!"

07:34
'Tourstart in Barcelona volgend jaar in gevaar: dit is het alternatief'

'Tourstart in Barcelona volgend jaar in gevaar: dit is het alternatief'

07:00
Geen medaillepremies meer: deze bedragen lopen Belgische wereldkampioenen mis

Geen medaillepremies meer: deze bedragen lopen Belgische wereldkampioenen mis

20:00
Sloveense bondscoach pakt uit met WK-voorbereiding van Primoz Roglic

Sloveense bondscoach pakt uit met WK-voorbereiding van Primoz Roglic

21:30
Dit had niemand verwacht: Visma onthult wie met idee voor eigen podiumceremonie kwam

Dit had niemand verwacht: Visma onthult wie met idee voor eigen podiumceremonie kwam

20:30
Jonas Rickaert heeft geen goed nieuws voor zijn fans

Jonas Rickaert heeft geen goed nieuws voor zijn fans

19:00
🎥 Na al die jaren wachten: Arnaud De Lie wint GP de Wallonie

🎥 Na al die jaren wachten: Arnaud De Lie wint GP de Wallonie

18:32
🎥 Opnieuw prijs voor Soudal Quick-Step: "Ideale positie dankzij teamgenoten"

🎥 Opnieuw prijs voor Soudal Quick-Step: "Ideale positie dankzij teamgenoten"

17:25
Leuk nieuws! Eli Iserbyt verschijnt aan start van opener Belgisch veldritseizoen

Leuk nieuws! Eli Iserbyt verschijnt aan start van opener Belgisch veldritseizoen

17:00
OFFICIEEL Q36.5 Pro Cycling haalt klimmer weg bij Visma Lease a Bike

OFFICIEEL Q36.5 Pro Cycling haalt klimmer weg bij Visma Lease a Bike

16:30
Ondanks alle miserie: Jonas Vingegaard spreekt van "grappig moment" in Vuelta

Ondanks alle miserie: Jonas Vingegaard spreekt van "grappig moment" in Vuelta

16:00
Eric Goens reageert bijzonder scherp op kritiek over zijn programma over WK in Rwanda

Eric Goens reageert bijzonder scherp op kritiek over zijn programma over WK in Rwanda

15:00
OFFICIEEL Opvolger voor Vingegaard? Visma Lease a Bike kondigt transfer aan

OFFICIEEL Opvolger voor Vingegaard? Visma Lease a Bike kondigt transfer aan

14:00
Deze renner is het grootste gespreksonderwerp na de Vuelta: "In januari zou niemand dat gedacht hebben"

Deze renner is het grootste gespreksonderwerp na de Vuelta: "In januari zou niemand dat gedacht hebben"

13:30
Tourrevelatie Vauquelin bevestigt vertrek bij Arkéa-B&B Hotels: maar waar trekt hij naartoe?

Tourrevelatie Vauquelin bevestigt vertrek bij Arkéa-B&B Hotels: maar waar trekt hij naartoe?

13:00
Directeur van Belgische wielerbond reist niet naar Rwanda en legt uit waarom

Directeur van Belgische wielerbond reist niet naar Rwanda en legt uit waarom

12:30
Ex-winnaar van de Vuelta niet mals voor UAE: "Kost hen eindzege in twee grote rondes"

Ex-winnaar van de Vuelta niet mals voor UAE: "Kost hen eindzege in twee grote rondes"

12:00
Tim Declercq krijgt mooie erkenning na afsluiten van zijn carrière

Tim Declercq krijgt mooie erkenning na afsluiten van zijn carrière

11:00
Nieuwe gevangenisstraf voor 'dokter' die lange tijd met Frank Vandenbroucke werkte

Nieuwe gevangenisstraf voor 'dokter' die lange tijd met Frank Vandenbroucke werkte

17/09
Jonas Vingegaard doet enkele straffe uitspraken over Pogacar na winst in de Vuelta

Jonas Vingegaard doet enkele straffe uitspraken over Pogacar na winst in de Vuelta

17/09
📷 'Zo goed als helemaal rond: dit is de nieuwe werkgever van Juan Ayuso'

📷 'Zo goed als helemaal rond: dit is de nieuwe werkgever van Juan Ayuso'

17/09
Start Thibau Nys dan toch veel vroeger dan eerst gedacht aan zijn veldritseizoen?

Start Thibau Nys dan toch veel vroeger dan eerst gedacht aan zijn veldritseizoen?

17/09
Reportage van Eric Goens over WK in Rwanda krijgt felle kritiek

Reportage van Eric Goens over WK in Rwanda krijgt felle kritiek

17/09
Johan Bruyneel heeft meer nieuws over opgave van Victor Campenaerts in Vuelta

Johan Bruyneel heeft meer nieuws over opgave van Victor Campenaerts in Vuelta

17/09
Team Belgium naar WK in Rwanda: wie vertrekt wanneer? Dit zijn alle details

Team Belgium naar WK in Rwanda: wie vertrekt wanneer? Dit zijn alle details

16/09
Ontdek alle namen: dit zijn de Belgische eliterenners en -rensters voor het EK

Ontdek alle namen: dit zijn de Belgische eliterenners en -rensters voor het EK

16/09
Vuelta 2026 ligt nu al onder vuur: "Als Israel deelneemt, dan niet"

Vuelta 2026 ligt nu al onder vuur: "Als Israel deelneemt, dan niet"

16/09
Scheiding na 8 jaar: Gianni Vermeersch zegt hoe Mathieu van der Poel reageert op zijn vertrek

Scheiding na 8 jaar: Gianni Vermeersch zegt hoe Mathieu van der Poel reageert op zijn vertrek

16/09
UCI neemt maatregelen na demonstraties in Vuelta: "Op WK in Rwanda niet gebeuren"

UCI neemt maatregelen na demonstraties in Vuelta: "Op WK in Rwanda niet gebeuren"

16/09
Horrorscenario op komst voor bekende koers in ons land? "Dan is het financieel over en uit"

Horrorscenario op komst voor bekende koers in ons land? "Dan is het financieel over en uit"

16/09
Pech voor Van Aert: Wereldranglijst helemaal door elkaar geschud na de Vuelta

Pech voor Van Aert: Wereldranglijst helemaal door elkaar geschud na de Vuelta

16/09
WK in gevaar? Meer informatie over Justine Ghekiere na valpartij in Stuttgart

WK in gevaar? Meer informatie over Justine Ghekiere na valpartij in Stuttgart

16/09
Stevige valpartij, toch naar het WK en feestje vieren: drukke tijden voor Thymen Arensman

Stevige valpartij, toch naar het WK en feestje vieren: drukke tijden voor Thymen Arensman

16/09

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Jonas Vingegaard Rasmussen Wout Van Aert Mathieu Van Der Poel Tadej Pogacar Thomas Pidcock Frank Vandenbroucke Eli Iserbyt Thibau Nys Bart Brentjens Tim Declercq Thijs Zonneveld Chris Horner Tim Merlier Lotte Kopecky Karsten Kroon Jonas Rickaert Iban Mayo Diez Arnaud De Lie Sep Vanmarcke

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 🎥 Geen ceremonie in Vuelta? Dan organiseert Visma Lease a Bike het gewoon maar zelf info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kwade Viviani schiet uit zijn krammen na declassering: "Ik kan niet voorspellen wat lead-out Alpecin-Deceuninck doet" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Van der Poel spreekt zich klaar en duidelijk uit over magere Ferrand-Prévot in de Tour jpdc jpdc over Boogerd raadt renner aan snel te vertrekken bij zijn huidige ploeg: "Grootste hypocriet uit het wielrennen" Hankie Hankie over Patrick Lefevere komt met weinig fraaie woorden over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Cyclists' Alliance pleit voor jaarlijkse screening bij rensters na gewichtsverlies bij Ferrand-Prévot Hankie Hankie over 'Eén Belg in de selectie: Vingegaard kent zijn ploegmaats voor de Vuelta' COLNAGO COLNAGO over Opmerkelijk: collega kent reden waarom Pogacar ritzeges cadeau deed in de Tour Harry Van Ingelgem Harry Van Ingelgem over "Dramaqueen?": Demi Vollering slaat terug na alle kritiek die ze krijgt Hankie Hankie over 📷 Van Aert op de zwarte lijst van Pogacar? Overwinning in Parijs blijft niet zonder gevolgen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved