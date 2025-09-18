Remco Evenepoel zal het nieuws op gejuich onthalen: dit is al een stevige concurrent minder voor het WK

Er zal misschien wel een lachje vanaf kunnen, want Remco Evenepoel heeft goed WK-nieuws gekregen. Ook al heeft het niet rechtstreeks met hem te maken.

Italië heeft zijn selectie voor het WK wegwielrennen bekendgemaakt. Er is besloten om twee renners de tijdrit te laten rijden die ook meedoen aan de wegrit. Gezien het zware parcours in Kigali is er logischerwijs besloten om vooral de kaart van de klimmers te trekken. Dat heeft ook wel een pittig gevolg voor de selectie voor de WK-tijdrit.

Specialist Filippo Ganna zal immers niet meedoen aan het WK tijdrijden. Dat is toch wel belangrijk nieuws, aangezien hij in het verleden op het WK tijdrijden al goed was voor twee gouden en twee zilveren medailles. Als hij ook nu aan de start was gekomen, zou hij nog altijd een belangrijke concurrent van Remco Evenepoel geweest zijn.



Lees ook... Daar gaat hij! Remco Evenepoel blikvanger bij vertrek eerste Belgische delegatie en reageert op WK-deelname Pogacar

Ganna rijdt wel het EK tijdrijden

Omdat ook de tijdrit over een bergachtig parcours loopt, moest Evenepoel op papier sowieso wel in staat zijn om hem te kloppen. Die rekening hebben ze wellicht ook in Italië gemaakt. Daarom zal Ganna zich richten op de tijdrit op het EK in de Franse Ardèche. Op het EK is de tijdrit een stuk vlakker dan de wegrit die gereden zal worden.

Mattia Cattaneo en Matteo Sobrero zijn de Italianen die de WK-tijdrit in Rwanda voor hun rekening zullen moeten nemen. Zij rijden dus ook de wegrit en naast hen heeft Italië nog enkele troeven om uit te spelen in het wegwielrennen. Ook Ciccone, Pellizzari, Frigo, Bagioli, Fortunato en Masnada hebben het WK op hun programma staan.

Evenepoel ziet aantal (oud-)ploegmaats weer

Daar zijn dus ook enkele (oud-)ploegmaats van Remco Evenepoel bij. Zonder Ganna lijken de traditionele tijdrijders niet zozeer zijn rivalen op het WK tijdrijden. Wel moet hij rekening houden met klimmerstypes die ook sterk zijn in het werk tegen de klok.