Tim Wellens heeft heel erg leuk nieuws voor de Belgische wielerfans

Na een bescheiden prestatie in de GP de Wallonie heeft Tim Wellens een nieuw sportief doel geformuleerd. De Belgische kampioen op de weg sluit zijn seizoen af met deelname aan het WK gravel tussen Beek en Maastricht op 12 oktober.

Wellens, die tijdens de Tour de France nog de bollentrui droeg, bevestigt dat zijn seizoen nog niet voorbij is. “Pas na het WK Gravel tussen Beek en Maastricht zet ik een punt achter het seizoen”, laat hij weten aan Het Belang van Limburg.

Tour de France

De Truiense renner van UAE Team Emirates-XRG ziet het kampioenschap als een kans om zijn succesvolle jaar af te sluiten met een extra trui. Zijn deelname is geen toeval. Eerder dit jaar won Wellens de Marly Grav, een kwalificatiewedstrijd voor het WK met start en aankomst in Valkenburg. Die geografische nabijheid tot het WK-parcours sterkt hem in zijn ambities. “In principe moet dat terrein me inderdaad liggen,” verklaart hij.

Tijdens de Tour de France werd het idee voor deelname aan het WK besproken binnen de ploeg. “Zowel Nils Politt als ik waren vragende partij. We waren serieus aan het afzien in Frankrijk en zochten een perspectief waardoor we weer wat moraal kregen”, legt hij uit.

Strade Bianche

“Gelukkig was de ploegleiding meteen gewonnen voor het idee.” De renner heeft ervaring op gravelvlak, met onder meer goede prestaties in de Strade Bianche. Zijn technische vaardigheden en koersinzicht maken hem tot een serieuze kandidaat voor het WK.

In aanloop naar het kampioenschap werkt Wellens nog de Super 8 Classic af, gevolgd door de Ronde van Kroatië. Daarmee blijft hij actief tot diep in oktober, met het WK als sluitstuk van een intens wielerjaar.