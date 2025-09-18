'Tourstart in Barcelona volgend jaar in gevaar: dit is het alternatief'

'Tourstart in Barcelona volgend jaar in gevaar: dit is het alternatief'
Foto: © photonews

De geplande start van de Tour de France 2026 in Barcelona staat ter discussie. Politieke spanningen rond de Israëlische ploeg Israel-Premier Tech zorgen voor onzekerheid. Volgens journalist Lucas Ronald Lukacs wordt Tsjechië overwogen als vervangende locatie.

De controverse ontstond nadat een gemeenteraadslid in Barcelona zich uitsprak tegen de deelname van Israel-Premier Tech onder Israëlische vlag op Spaanse bodem. In een officiële verklaring stelde het raadslid dat “de aanwezigheid van een ploeg die de Israëlische staat vertegenwoordigt, niet verenigbaar is met de waarden van de stad”, zo citeert Het Nieuwsblad hem. Deze uitspraak heeft geleid tot diplomatieke en organisatorische spanningen tussen de stad en de Tourorganisatie.

Hoewel de Tour de France een sportief evenement is, blijkt uit deze situatie dat geopolitieke gevoeligheden ook hier een rol spelen. De betrokkenheid van lokale overheden bij de startlocatie maakt politieke inmenging onvermijdelijk.

Alternatief

Volgens sportjournalist Lucas Ronald Lukacs, die zich baseert op interne bronnen, wordt Tsjechië momenteel als alternatief overwogen. In een bericht op X (voorheen Twitter) is hij heel erg duidelijk. “De Tourstart in Barcelona lijkt van de baan. Tsjechië wordt genoemd als vervanger.” Deze informatie is nog niet officieel bevestigd door de ASO, de organisator van de Tour de France, maar wordt in wielerkringen als plausibel beschouwd.

Een verplaatsing van de Grand Départ zou organisatorisch ingrijpend zijn. De Tourstart vereist maandenlange voorbereiding, logistieke afstemming en samenwerking met lokale autoriteiten. Een last-minute wijziging zou de ASO dwingen tot herziening van het parcours en de infrastructuur.

Reacties

Binnen de wielerwereld wordt met gemengde gevoelens gereageerd op de situatie. Sommige renners en ploegleiders benadrukken het belang van sportieve neutraliteit. Anderen wijzen op de verantwoordelijkheid van steden om hun waarden te bewaken.

Voor Israel-Premier Tech betekent de controverse een nieuwe uitdaging. De ploeg, die al eerder te maken kreeg met politieke reacties, blijft voorlopig stil over de kwestie. De ASO heeft aangegeven de situatie te evalueren in overleg met alle betrokken partijen.

Ook voor de Vuelta van volgend jaar woedt deze discussie al. Zo zou Gran Canaria niet meer willen dat de Ronde van Spanje bij hen langskomt. Nochtans is een stevige passage met enkele bergetappes voor 2026 voorzien.

