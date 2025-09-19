De Cauwer waarschuwt voor tunnelvisie Evenepoel-Pogacar en hekelt WK-outsider met Nys-anekdote: "Hij snapt het niet"

De Cauwer waarschuwt voor tunnelvisie Evenepoel-Pogacar en hekelt WK-outsider met Nys-anekdote: "Hij snapt het niet"
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

José De Cauwer heeft een waarschuwing in huis voor iedereen. Het WK wordt meer dan Evenepoel tegen Pogacar, maakt hij zich sterk.

Er zouden dus ook outsiders een rol kunnen spelen. De Spanjaard Juan Ayuso lijkt tot die categorie te behoren. De Cauwer is geen fan van hem, laat hij nog eens blijken in de podcast Sporza Daily. "Ikzelf word als ex-ploegleider en ex-bondscoach moe van Ayuso. Als je dat soort renners in je team neemt, dan weet je op voorhand... Het is toch doodjammer wat hij doet."

Ayuso is geen ploegspeler en daar kan De Cauwer zich aan storen. "Het feit dat hij zichzelf niet kan plaatsen in en voor het team, is doodjammer. Dan snapt hij zelf het verhaal niet. Hij gaat nu naar een andere ploeg. Ik zou in de plaats van zijn nieuwe ploeg toch denken: we gaan met die jongen moeten spreken, want dit klopt niet." Dat zou dan Lidl-Trek moeten worden.

Lees ook... José De Cauwer houdt zich niet in over Evenepoel en zijn concurrenten: "Pogacar denkt dat hij een kans maakt"

Thibau Nys strafte denkfout Ayuso af in 2021

De Cauwer had al vroeg gezien dat er op tactisch vlak nog werk is aan Ayuso. "Ik weet nog dat hij op een EK voor beloften de Spaanse ploeg de hele dag liet rijden. Uiteindelijk slaagde hij er niet in om iedereen eraf te rijden en won Thibau Nys. Koerstactisch zit in zijn hoofd dat hij de beste is, maar daar moet je nog mee leren omgaan."

In elk geval behoort Ayuso niet tot de allergrootste favorieten voor de WK-wegrit van 2025. Die rol is alleen voor Tadej Pogacar en Remco Evenepoel weggelegd. "Ik zou de strijd niet alleen tussen Pogacar en Evenepoel zien. Dat is altijd zo op een WK. Dan denk je ineens: waar heeft Carapaz zo lang gezeten. Ik zeg zomaar iets."

Pogacar krijgt de meeste sterren

"Door het feit dat iedereen naar Pogacar kijkt, kan het zijn dat iedereen gaat anticiperen", schetst De Cauwer een potentieel scenario. "Hij zou ook durven zelf vroeg meegaan." Ten slotte maakt De Cauwer nog een onderscheid tussen de favorietenstatus van Tadej en die van Remco. "Ik zou Pogacar vijf sterren geven en Evenepoel vier sterren." 

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Jose De Cauwer
Tadej Pogacar
Thibau Nys

Meer nieuws

José De Cauwer houdt zich niet in over Evenepoel en zijn concurrenten: "Pogacar denkt dat hij een kans maakt"

José De Cauwer houdt zich niet in over Evenepoel en zijn concurrenten: "Pogacar denkt dat hij een kans maakt"

16:30
Wielerfans scherp voor opkomend talent dat Evenepoel en Pogacar wil vloeren en zetten hem stevig met voeten op de grond

Wielerfans scherp voor opkomend talent dat Evenepoel en Pogacar wil vloeren en zetten hem stevig met voeten op de grond

17:00
Voormalig wereldkampioen tijdrijden trekt zijn conclusies al en heeft slecht nieuws voor Remco Evenepoel

Voormalig wereldkampioen tijdrijden trekt zijn conclusies al en heeft slecht nieuws voor Remco Evenepoel

18:30
Meer dan ooit de 'Grote Drie': slechts één (Belgische) renner doorbreekt de reeks van Van der Poel, Evenepoel en Pogacar

Meer dan ooit de 'Grote Drie': slechts één (Belgische) renner doorbreekt de reeks van Van der Poel, Evenepoel en Pogacar

18:00
Deze renner gaat met Evenepoel mee: klare taal over Remco en Soudal Quick-Step en verrassende onthulling over Red Bull

Deze renner gaat met Evenepoel mee: klare taal over Remco en Soudal Quick-Step en verrassende onthulling over Red Bull

19:00
Evenepoel of Pogacar? Jan Bakelants zegt hoe het zit voor de tijdrit op het WK

Evenepoel of Pogacar? Jan Bakelants zegt hoe het zit voor de tijdrit op het WK

11:00
Om door de bomen het bos nog te zien: dit kan de supporting cast van Mathieu van der Poel worden in 2026 Analyse

Om door de bomen het bos nog te zien: dit kan de supporting cast van Mathieu van der Poel worden in 2026

21:30
📷 Ook Afrikaanse taferelen op de fiets: bondscoach Serge Pauwels geeft Remco Evenepoel nu al belangrijke instructies

📷 Ook Afrikaanse taferelen op de fiets: bondscoach Serge Pauwels geeft Remco Evenepoel nu al belangrijke instructies

16:00
Wout van Aert stopt vroeger dan in de meeste seizoenen: dit is wat het kan betekenen voor de cross Analyse

Wout van Aert stopt vroeger dan in de meeste seizoenen: dit is wat het kan betekenen voor de cross

20:00
Dit is pas heuglijk nieuws: felicitaties van Mathieu van der Poel, Roxanne Bertels, Jasper Philipsen én Remco Evenepoel! Naast de fiets

Dit is pas heuglijk nieuws: felicitaties van Mathieu van der Poel, Roxanne Bertels, Jasper Philipsen én Remco Evenepoel!

15:00
Dokter Team Belgium schuift andere namen dan Pogacar en Evenepoel voor WK-winst naar voren

Dokter Team Belgium schuift andere namen dan Pogacar en Evenepoel voor WK-winst naar voren

07:00
Sarah De Bie schaart zich nogmaals achter vzw die zich inzet om kinderkanker te bestrijden Naast de fiets

Sarah De Bie schaart zich nogmaals achter vzw die zich inzet om kinderkanker te bestrijden

14:00
Renner past niet meer in plannen van Visma Lease a Bike: "Ik haal nog steeds een mooi niveau"

Renner past niet meer in plannen van Visma Lease a Bike: "Ik haal nog steeds een mooi niveau"

13:30
Veel vraagtekens voor Belg bij Lotto: "Op veel vragen kan ik geen antwoord geven"

Veel vraagtekens voor Belg bij Lotto: "Op veel vragen kan ik geen antwoord geven"

13:00
Thijs Zonneveld heeft een dubbel probleem met het WK wielrennen in Kigali

Thijs Zonneveld heeft een dubbel probleem met het WK wielrennen in Kigali

12:30
Arts van Belgische ploeg op WK waarschuwt renners voor... soa's

Arts van Belgische ploeg op WK waarschuwt renners voor... soa's

12:00
Organisator sluit Israel-Premier Tech nu al uit voor koers in 2026

Organisator sluit Israel-Premier Tech nu al uit voor koers in 2026

10:00
Knopen doorhakken: renner van Soudal Quick-Step op zoek naar nieuw contract of werkgever

Knopen doorhakken: renner van Soudal Quick-Step op zoek naar nieuw contract of werkgever

09:00
Shari Bossuyt heeft nieuws over WK baanwielrennen en Lotte Kopecky

Shari Bossuyt heeft nieuws over WK baanwielrennen en Lotte Kopecky

08:30
Zesdaagse van Gent lost eerste namen voor editie van dit jaar: bijna alle tickets uitverkocht

Zesdaagse van Gent lost eerste namen voor editie van dit jaar: bijna alle tickets uitverkocht

08:00
Dit is uitstekend nieuws voor Remco Evenepoel: in het land van Tadej Pogacar voelen ze de druk

Dit is uitstekend nieuws voor Remco Evenepoel: in het land van Tadej Pogacar voelen ze de druk

18/09
Eli Iserbyt treedt in voetsporen van grote namen uit wielersport voor bijzondere uitdaging

Eli Iserbyt treedt in voetsporen van grote namen uit wielersport voor bijzondere uitdaging

07:30
Legendarisch supporterscafé van Evenepoel dreigt te verdwijnen

Legendarisch supporterscafé van Evenepoel dreigt te verdwijnen

18/09
Geen greintje aarzeling te bespeuren: Remco Evenepoel veegt deze mogelijke twijfels volledig van tafel

Geen greintje aarzeling te bespeuren: Remco Evenepoel veegt deze mogelijke twijfels volledig van tafel

18/09
Automobilist ramt drie wielrenners op afgesloten koersparcours: dit is zijn straf

Automobilist ramt drie wielrenners op afgesloten koersparcours: dit is zijn straf

18/09
Mooie ritten in het vooruitzicht: Tour of Holland weet kruim van sprinters aan te trekken

Mooie ritten in het vooruitzicht: Tour of Holland weet kruim van sprinters aan te trekken

18/09
Tim Wellens heeft heel erg leuk nieuws voor de Belgische wielerfans

Tim Wellens heeft heel erg leuk nieuws voor de Belgische wielerfans

18/09
Tim Merlier klaar om Tadej Pogacar van de troon te stoten: dit zijn alle kansen op een rij

Tim Merlier klaar om Tadej Pogacar van de troon te stoten: dit zijn alle kansen op een rij

18/09
Hoe veilig of gevaarlijk is Rwanda? Tom Waes legt het haarfijn uit

Hoe veilig of gevaarlijk is Rwanda? Tom Waes legt het haarfijn uit

18/09
Nieuwe wereld gaat open voor Florian Vermeersch: "Het kan heftig zijn"

Nieuwe wereld gaat open voor Florian Vermeersch: "Het kan heftig zijn"

18/09
Daar gaat hij! Remco Evenepoel blikvanger bij vertrek eerste Belgische delegatie en reageert op WK-deelname Pogacar

Daar gaat hij! Remco Evenepoel blikvanger bij vertrek eerste Belgische delegatie en reageert op WK-deelname Pogacar

18/09
Geen contractverlenging: amper 22-jarige renner stopt met koersen

Geen contractverlenging: amper 22-jarige renner stopt met koersen

18/09
Opnieuw prijs: zege nummer 38 voor Soudal Quick-Step is een feit

Opnieuw prijs: zege nummer 38 voor Soudal Quick-Step is een feit

18/09
Evenepoel geen antivaxer, maar dokter moet vermijden dat hij ziek wordt en onthult zijn grote vrees: "Dan repatriëren"

Evenepoel geen antivaxer, maar dokter moet vermijden dat hij ziek wordt en onthult zijn grote vrees: "Dan repatriëren"

18/09
Soudal Quick-Step maakt selecties bekend voor maar liefst drie koersen dit weekend

Soudal Quick-Step maakt selecties bekend voor maar liefst drie koersen dit weekend

18/09
Vuelta-protesten verdelen de koers, zelfs De Cauwer krijgt kritiek: "Haat bij demonstranten" vs "Hypocrisie bij UCI"

Vuelta-protesten verdelen de koers, zelfs De Cauwer krijgt kritiek: "Haat bij demonstranten" vs "Hypocrisie bij UCI"

18/09

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Tadej Pogacar Wout Van Aert Mathieu Van Der Poel Tim Merlier Jose De Cauwer Jasper Philipsen Jonas Rickaert Serge Pauwels Florian Vermeersch Kris Van Der Mieren Lotte Kopecky Jay Vine Thomas Pidcock Tim Wellens Juan Ayuso Jonas Vingegaard Rasmussen Egan Bernal Thibau Nys Arnaud De Lie

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 🎥 Geen ceremonie in Vuelta? Dan organiseert Visma Lease a Bike het gewoon maar zelf info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kwade Viviani schiet uit zijn krammen na declassering: "Ik kan niet voorspellen wat lead-out Alpecin-Deceuninck doet" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Van der Poel spreekt zich klaar en duidelijk uit over magere Ferrand-Prévot in de Tour jpdc jpdc over Boogerd raadt renner aan snel te vertrekken bij zijn huidige ploeg: "Grootste hypocriet uit het wielrennen" Hankie Hankie over Patrick Lefevere komt met weinig fraaie woorden over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Cyclists' Alliance pleit voor jaarlijkse screening bij rensters na gewichtsverlies bij Ferrand-Prévot Hankie Hankie over 'Eén Belg in de selectie: Vingegaard kent zijn ploegmaats voor de Vuelta' COLNAGO COLNAGO over Opmerkelijk: collega kent reden waarom Pogacar ritzeges cadeau deed in de Tour Harry Van Ingelgem Harry Van Ingelgem over "Dramaqueen?": Demi Vollering slaat terug na alle kritiek die ze krijgt Hankie Hankie over 📷 Van Aert op de zwarte lijst van Pogacar? Overwinning in Parijs blijft niet zonder gevolgen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved