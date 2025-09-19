De Cauwer waarschuwt voor tunnelvisie Evenepoel-Pogacar en hekelt WK-outsider met Nys-anekdote: "Hij snapt het niet"

José De Cauwer heeft een waarschuwing in huis voor iedereen. Het WK wordt meer dan Evenepoel tegen Pogacar, maakt hij zich sterk.

Er zouden dus ook outsiders een rol kunnen spelen. De Spanjaard Juan Ayuso lijkt tot die categorie te behoren. De Cauwer is geen fan van hem, laat hij nog eens blijken in de podcast Sporza Daily. "Ikzelf word als ex-ploegleider en ex-bondscoach moe van Ayuso. Als je dat soort renners in je team neemt, dan weet je op voorhand... Het is toch doodjammer wat hij doet."

Ayuso is geen ploegspeler en daar kan De Cauwer zich aan storen. "Het feit dat hij zichzelf niet kan plaatsen in en voor het team, is doodjammer. Dan snapt hij zelf het verhaal niet. Hij gaat nu naar een andere ploeg. Ik zou in de plaats van zijn nieuwe ploeg toch denken: we gaan met die jongen moeten spreken, want dit klopt niet." Dat zou dan Lidl-Trek moeten worden.



Thibau Nys strafte denkfout Ayuso af in 2021

De Cauwer had al vroeg gezien dat er op tactisch vlak nog werk is aan Ayuso. "Ik weet nog dat hij op een EK voor beloften de Spaanse ploeg de hele dag liet rijden. Uiteindelijk slaagde hij er niet in om iedereen eraf te rijden en won Thibau Nys. Koerstactisch zit in zijn hoofd dat hij de beste is, maar daar moet je nog mee leren omgaan."

In elk geval behoort Ayuso niet tot de allergrootste favorieten voor de WK-wegrit van 2025. Die rol is alleen voor Tadej Pogacar en Remco Evenepoel weggelegd. "Ik zou de strijd niet alleen tussen Pogacar en Evenepoel zien. Dat is altijd zo op een WK. Dan denk je ineens: waar heeft Carapaz zo lang gezeten. Ik zeg zomaar iets."

Pogacar krijgt de meeste sterren

"Door het feit dat iedereen naar Pogacar kijkt, kan het zijn dat iedereen gaat anticiperen", schetst De Cauwer een potentieel scenario. "Hij zou ook durven zelf vroeg meegaan." Ten slotte maakt De Cauwer nog een onderscheid tussen de favorietenstatus van Tadej en die van Remco. "Ik zou Pogacar vijf sterren geven en Evenepoel vier sterren."