Veel vraagtekens voor Belg bij Lotto: "Op veel vragen kan ik geen antwoord geven"

Wielrenner Jasper De Buyst bevindt zich in een periode van onzekerheid. Zowel zijn deelname aan het WK baanwielrennen als zijn programma voor de komende maanden zijn nog niet definitief vastgelegd. De renner van Lotto hoopt snel meer duidelijkheid te krijgen.

De Buyst beëindigt normaal dit weekend zijn wegseizoen. Toch blijft de situatie voorlopig onduidelijk. “In principe wordt de GP d’Isbergues zondag mijn laatste wegwedstrijd, maar helemaal zeker is dat nog niet”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

WK baanwielrennen

De ploeg heeft hem een maand gegeven om zich optimaal voor te bereiden op het WK baanwielrennen in Chili. Na overleg met de pistecoaches zal blijken of hij deel uitmaakt van de selectie. De Buyst benadrukt dat hij niet vrijblijvend naar Chili wil afreizen. “Ik ga niet als toerist naar Chili.”

Hij ziet kansen in de ploegkoers en puntenkoers, met Lindsay De Vylder en Fabio Van Den Bossche zijn er al sterke renners mee. De komende trainingen en een meeting op 2 oktober in Gretchen moeten uitsluitsel geven over zijn deelname.

Complexe planning

Naast het WK zijn er nog andere factoren die zijn programma beïnvloeden. De Buyst noemt meerdere onzekerheden. “Gentse Zesdaagse of niet? Wat met de fusieplannen? Op veel vragen kan ik geen antwoord geven.”

Ondanks de onzekerheid blijft hij gefocust op zijn prestaties. “Mijn eerste zorg is nu of ik snel weer mijn weg vind op de piste.” Zijn fysieke vorm is volgens hem geen probleem, al kreeg hij dit jaar nog af te rekenen met longcovid.

De Buyst hoopt dat er snel duidelijkheid komt over zijn programma. “Over enkele weken weten we meer. Voor het morele zou het in elk geval leuk zijn als we snel duidelijkheid hebben”, besluit hij.