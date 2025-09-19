Voormalig wereldkampioen tijdrijden trekt zijn conclusies al en heeft slecht nieuws voor Remco Evenepoel

De conclusies van een voormalig wereldkampioen tijdrijden zijn voor Remco Evenepoel geen goed nieuws. Tom Dumoulin denkt dat er in de WK-wegrit weinig te doen zal zijn aan Tadej Pogacar.

Dumoulin is zelf wereldkampioen tijdrijden geworden in 2017. Dan zou je misschien verwachten dat de Nederlander het vooral over het tijdritkampioenschap zou hebben. In het werk tegen de klok kan Evenepoel het misschien wel nog halen. De WK-wegrit lijkt dus een ander paar mouwen te worden. Dumoulin spreekt zich erover uit bij WielerFlits en RIDE Magazine.

Dumoulin windt er bij zijn eerste woorden om het WK samen te vatten geen doekjes om. "Het is echt pittig", waarschuwt hij. "Het is eigenlijk klimmetje na klimmetje na klimmetje. Je hebt bijna geen rustmoment. Want de afdalingen zijn ook best wel breed en rechtdoor. Dus je bent heel snel weer beneden. En dus heel snel weer bij het volgende klimmetje."

Slechts één keer de Muur van Kigali

Vooral de opeenstapeling van de inspanningen is dus slopend. "Wel is het goed dat ze de Muur van Kigali maar één keer doen. Die is echt zwaar, alhoewel ik het wel leuk had gevonden als die klim wat dieper in de finale had gezeten. Het is wel een mooie scherprechter." Dit is toch de klim waar al een aanzienlijk verschil gemaakt kan worden. 

"De laatste drie à vier kilometer van het parcours loopt het praktisch gezien bijna alleen maar omhoog. Dus er gaat echt wel een goede klimmer… de beste renner gaat hier gegarandeerd winnen", voorspelt hij. "Normaal gezien kan ik geen andere naam bedenken dan Tadej Pogacar", neemt Dumoulin alle twijfels weg over wie hij ziet winnen.

Moeilijke missie voor Evenepoel

Het is opmerkelijk dat Dumoulin bij zijn voorspelling amper ruimte laat voor winstkansen voor een andere renner. Remco Evenepoel is ook naar Kigali gegaan om wereldkampioen op de weg te worden, maar dat wordt dus een moeilijke missie.  

