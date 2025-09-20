📷 Pauline Ferrand-Prévot en Dylan van Baarle kondigen bijzonder heuglijk nieuws aan

Tijdens een week vol sportieve ambities kondigt Pauline Ferrand-Prévot via Instagram een persoonlijke mijlpaal aan. Ze gaat trouwen met Dylan van Baarle.

Ferrand-Prévot meldt dat haar week op het WK al meteen geslaagd is, zonder dat ze een meter heeft moeten koersen. “Mijn WK-week is nu al een succes”, schrijft ze op Instagram, terwijl ze een foto toont van haar verlovingsring. Ze bevestigt dat ze “ja zegt tegen elkaar voor de rest van ons leven.”

Juiste hand

De Franse wielrenster deelt het nieuws met een duidelijk statement aan haar aanstaande. “Ik hou van jou, Dylan van Baarle.” Al heeft ze ook een opmerking voor al haar volgers op sociale media, omdat de ring aan haar rechterhand zit.

“Ik zie jullie al komen, de ring zit wel degelijk aan de linkerhand, maar ik was zo blij dat ik geen tijd had om de camerastand aan te passen”, geeft ze nog mee.

Ferrand-Prévot en Van Baarle combineren hun relatie met een carrière op het hoogste niveau van het internationale wielrennen. Hun verloving vindt plaats tijdens een cruciale sportweek, wat de verwevenheid tussen hun privéleven en professionele engagementen alleen maar versterkt.

Reacties

De reacties op het bericht tonen veel enthousiasme. Fans en collega’s feliciteren het koppel alvast voor hun keuze. En nu nog scoren op sportief vlak zou het plaatje helemaal afmaken. Wachten wat het worden zal…