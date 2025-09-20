Historisch moment: groot nieuws over Jonas Vingegaard

Na zijn recente triomf in de Ronde van Spanje heeft Jonas Vingegaard zijn deelname aan het EK bevestigd. Voor het eerst zal hij bij de profs het nationale truitje van Denemarken aantrekken.

De wedstrijd vindt begin oktober plaats in de Ardèche, op een parcours dat klimcapaciteiten vereist. De Deense ploeg verschijnt met een uitgesproken doel aan de start van het EK. Bondscoach Michael Morkov lichtte de selectie en het parcours toe.

“We rijden het EK op een parcours met twee pittige beklimmingen, drie keer 6,5 km met een gemiddelde stijging van 7,5% en vijf keer 1,5 km met een gemiddelde stijging van 10%”, aldus Morkov bij Sporza.



Klimparcours

Dit parcours is ontworpen voor renners met explosieve kracht en een laag lichaamsgewicht. Naast Vingegaard rekent Denemarken op Mattias Skjelmose als tweede troef voor het klimparcours. Morkov benadrukt de kwaliteit van zijn kern.

“Dit zijn uitdagingen die geschikt zijn voor de lichte en explosieve renners. We zijn bevoorrecht om zulke renners te hebben, vooral met Jonas Vingegaard en Mattias Skjelmose”, verklaarde hij. De ploeg is volgens hem voldoende uitgebalanceerd om de strijd met de Europese top aan te gaan.

Pedersen voor tijdrijden

Mads Pedersen maakt eveneens deel uit van de selectie, maar zal zich hoofdzakelijk concentreren op het tijdrijden. Daarmee verdeelt Denemarken zijn krachten strategisch over de verschillende disciplines. Vingegaard, die het WK in Rwanda aan zich liet voorbijgaan, kiest bewust voor het EK als volgende doel.

De keuze voor het Europees kampioenschap is opvallend, gezien Vingegaards eerdere focus op grote rondes. Hij reageerde nog bijzonder scherp, toen duidelijk werd dat hij na een eerdere toezegging toch niet deelnam aan het WK, tot ongenoegen van velen.

Morkov zit alvast met heel veel ambitie. “We hebben een sterk team om hen heen en onze duidelijke ambitie is om Europees kampioen te worden”, stelde hij. Met deze selectie mikt Denemarken op eremetaal in zowel de tijdrit als de wegwedstrijd.