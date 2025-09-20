Na deze zomer: Victor Campenaerts krijgt nieuwe rol binnen Belgische ploeg op WK

Binnen de Belgische wielerploeg is een verschuiving merkbaar in de rolverdeling. Bondscoach Serge Pauwels verduidelijkt dat Victor Campenaerts een andere functie krijgt toebedeeld tijdens het WK.

Serge Pauwels benadrukt het belang van overleg en afstemming binnen zijn technische staf. In dat kader speelt Tiesj Benoot een actieve rol. “We pingpongen vaak. Hij en Campenaerts zijn mijn wegkapiteins, ook in de koers”, aldus Pauwels aan Het Laatste Nieuws.

Sterke zomer

Toch is er binnen die structuur een duidelijke hertekening gebeurd. Campenaerts wordt nu anders ingezet, na de knappe zomer die hij met Visma Lease a Bike gereden heeft in functie van de kopmannen bij zijn ploeg.

“Toen ik hem in de winter over het WK sprak, zei Victor dat hij net als in Zürich de eerste 150 kilometer op kop wou rijden, maar sinds de Tour is hij opgeschoven in de rangorde”, vertelt de bondscoach.

Florian Vermeersch

De taak die Campenaerts normaal zou krijgen wordt nu toevertrouwd aan Florian Vermeersch, zo geeft Pauwels nog mee. Qua tactiek zal dat geen verschil maken, het is gewoon een andere rol die iedereen toebedeeld krijgt.

Voor Pauwels is het belangrijk dat er geschakeld kan worden als dat nodig is. In het geval van Campenaerts was dit zo en dat heeft hij dan ook zonder twijfelen aangepast. En nu maar hopen dat plannetje helemaal werkt…