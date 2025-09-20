Potje spioneren voor Pogacar? Urska Zigart duikt plots op bij hotel van Belgische wielerploeg

In aanloop naar het WK tijdrijden werd Urska Zigart, renster bij AG Insurance-Soudal, opgemerkt aan het hotel van de Belgische ploeg. Haar verschijning roept vragen op, maar Zigart zelf blijft luchtig en professioneel in haar toelichting.

Urska Zigart, die naast haar eigen sportieve ambities ook bekend staat als de partner van Tadej Pogacar, gaf aan dat haar aanwezigheid puur praktisch was. “Ik had een groter voorblad nodig voor de tijdrit. Zo snel ben ik”, verklaarde ze met een kwinkslag aan Het Laatste Nieuws.

Spioneren

Daarmee onderstreepte ze dat haar bezoek kadert binnen haar eigen voorbereiding en niet als een potje spioneren voor haar verloofde moet worden geïnterpreteerd. De renster van AG Insurance-Soudal bereidt zich voor op haar deelname aan het WK, als enige vrouw in de Sloveense selectie.



Naast haar eigen voorbereiding gaf Zigart ook een korte inschatting van de vorm van Pogacar. “Hij lijkt klaar, maar we zullen zien”, stelde ze.

Evenepoel

Daarmee bevestigt ze dat de Sloveense kopman in goede conditie verkeert, zonder zich vast te pinnen op voorspellingen. Pogacar rijdt ook de tijdrit op dit WK, iets wat velen niet echt van hem verwacht hadden.

Maar Pogacar zal dit niet doen als hij niet denkt dat er iets te rapen valt. Jan Bakelants gaf al aan dat er in de tijdrit zeker rekening gehouden moet worden met de Sloveen, maar als Evenepoel in goede doen is kan hij normaal niet verliezen van Pogacar.