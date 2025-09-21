Bondscoach is heel eerlijk over het nut van grote wapen Evenepoel en tempert verwachtingen met uitspraken over Pogacar

Bij Belgian Cycling mogen ze blij zijn dat een klepper als Remco Evenepoel altijd zijn grote wapen kan bovenhalen. Alleen is de vraag: zal het deze keer wel renderen?

Het is niet bepaald een geheim wat de grote troef van Evenepoel is in het tijdrijden: dat is zijn aerodynamica. Zal hij dit op het lastige parcours in Kigali wel kunnen aanwenden op het WK tijdrijden? Bondscoach Serge Pauwels is er eerlijk over bij Sporza. "Wel, hij kan het zeker gebruiken, maar misschien iets minder dan in een volledig vlakke tijdrit."

Pauwels legt ook uit waarom dat mogelijk het geval is. "Als het bergop maar tegen dertig kilometer per uur gaat, is zijn wapen iets minder sterk. Anderzijds komt het wel meer tot zijn recht bij afdalingen aan hoge snelheid. Dat zijn ook korte periodes: de ene rijdt misschien 82 per uur en de andere 80 per uur." Pauwels verwacht zelfs dat de snelheid bergaf nog hoger kan liggen.



Prima asfalt in voordeel Evenepoel

Desondanks denkt Pauwels wel dat Evenepoel er een kleine bonus kan mee behalen. "Het zal uiteraard nog altijd in zijn voordeel zijn. Het is voor hem ook heel goed dat er goed asfalt ligt. Met een tegenstander als Pogacar zal het uiteraard niet heel makkelijk zijn." De naam die het feestje voor België kan verbrodden is zo gevallen.

Pauwels schat Pogacar, die anders vooral in de Tour goede tijdritten rijdt, heel hoog in voor dit WK tijdrijden. "Iedereen zegt dat Evenepoel de topfavoriet is. Ik zou ze eigenlijk naast elkaar plaatsen. Het parcours is echt iets voor Pogacar, ik weet dat hij er zich specifiek op heeft voorbereid." Het zijn dus eerder allebei medefavorieten.

Pauwels ligt niet wakker van favorietenstatus Evenepoel

Het is ook niet zo dat Evenepoel absoluut de uitgesproken favoriet moet zijn. "Uiteindelijk maakt het geen verschil wie topfavoriet is of niet, omdat die tijdrijders hun tijdrit in hun eigen bubbel rijden. Je koopt er niets mee om topfavoriet of schaduwfavoriet te zijn. Ik zou Pogacar zeker niet onderschatten op dit parcours."