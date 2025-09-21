De Belgische patriot in Remco Evenepoel komt helemaal naar boven: zijn klinkende boodschap vlak voor het WK tijdrijden

Van Remco Evenepoel weten we dat hij trots is om Belg te zijn. Op een dag als vandaag komt de patriot in hem nog wat meer naar boven.

Het is maar goed dat Evenepoel fier is op zijn land, want het is natuurlijk namens België dat hij meedoet aan verschillende wielerkampioenschappen. Op die kampioenschappen is Evenepoel in het verleden heel vaak erg succesvol geweest. Dat komt mogelijk ook deels voort uit de grote motivatie die haalt uit het verdedigen van zijn land.

Zijn laatste Instagram Stories lijken daar ook op te wijzen. Hij zet zijn samenwerking met SportPlus Media, een marketingbureau uit Rotselaar, in de verf. Deze partner helpt hem om ook nog eens het profiel van het parcours te delen, zodat al zijn fans goed op de hoogte zijn. We zien inderdaad de vier beklimmingen terug die de renners over moeten.



Evenepoel heeft 40 kilometer om verschil te maken

Ook de totale afstand van het WK tijdrijden wordt vermeld: 40,6 kilometer. Dat betekent dat Remco Evenepoel meer kilometers zou moeten hebben om het verschil te maken in vergelijking met tijdritten in rittenkoersen. Ten slotte beschrijft Evenepoel in enkele quotes hoe hij tegen zijn deelname aan het WK tijdrijden in Rwanda aankijkt.

"Als regerende wereldkampioen in het tijdrijden is het altijd een groots moment in het seizoen om je titel te verdedigen. Laten we alles geven op de fiets om de Belgische vlag te verdedigen", aldus Evenepoel. Er wordt ook een vlagje met de driekleur bijgezet. Zo laat Evenepoel nog eens weten fier te zijn België te vertegenwoordigen op dit WK.

Heel België achter Remco Evenepoel

Vervolgens laat hij nog een slogan op de wereld los die we kennen van andere sportevenementen waar Belgen of Belgische sportploegen bij betrokken zijn. "Allemaal samen, tous ensemble, all together!" Vandaag staat het hele land weer achter Evenepoel. Hij rijdt van het startpodium om 16u.