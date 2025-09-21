Deze expert kan het weten: "Moet iets geks gebeuren mocht Remco dit WK niet winnen, nog nooit iemand zoals hij gezien"

Om te weten wat nu echt de kansen zijn van Remco Evenepoel om het WK tijdrijden te winnen, kan je best bij een expert langsgaan. Dat is een etiket dat Tom Dumoulin wel verdient heeft.

Dumoulin is zelf een echte tijdritspecialist geweest en noemt Evenepoel in De Zondag de enige favoriet voor het WK tijdrijden. "Omdat Remco simpelweg de allerbeste tijdrijder van de voorbije jaren is. Bovendien speelt het heuvelachtige parcours in zijn voordeel ten opzichte van zijn zwaardere concurrenten, al stelde ik deze week vast dat Ganna niet start. Dan moet er al iets geks gebeuren mocht Remco dit WK niet winnen."

Dumoulin vindt Evenepoel een prachtige renner om naar te kijken. "Remco is een echte stilist. Hij zit extreem aerodynamisch op zijn tijdritfiets. Ik heb nog nooit iemand zoals hij gezien. Van degenen die ermee bezig zijn, zit Remco by far het meest aerodynamisch op zijn fiets." Dumoulin is al van hem onder de indruk sinds zijn eerste profkoersen. "En dat ben ik nog altijd."



Evenepoel hanteert krachtige combinatie

"Remco combineert enorm veel power met een extreme aerodynamica, waardoor hij superhard kan fietsen", legt de Nederlander uit. "Op zijn tijdritfiets en op de wegfiets. Het is heel eenvoudig: als je in het wiel van Remco rijdt, zit je in de wind." Terug naar de WK-tijdrit: Pogacar klopt Evenepoel dus niet? "Als Pogacar ooit wereldkampioen tijdrijden kan worden, is dit wel het parcours waarop het mogelijk is."

Ondanks zijn eerdere verklaringen durft Dumoulin een zege van Evenepoel dus toch niet helemaal te garanderen. "Ik vlak Pogacar niet uit, zeker omdat Remco een moeizamer jaar kent. Pogacar moet er echt voor gaan, want veel kansen komen er niet meer." Evenepoel heeft de beste papieren, maar moet het dus nog waarmaken.

Vine op dit parcours ook een kanshebber

Een andere mogelijke concurrent is Jay Vine. "Als je ziet dat hij, als dunne klimmer, in een volledig vlakke Vuelta-tijdrit op minder dan een seconde van Ganna eindigt, mag je dat best opmerkelijk noemen. Op dit parcours mogen we hem niet uit het oog verliezen." Voor de WK-wegrit bestempelde Dumoulin Pogacar al als uitgesproken favoriet.