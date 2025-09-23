"Continu hoofdpijn": Bondscoach ziet nog Belgische topper afhaken voor WK in Rwanda

De Belgische selectie voor het WK wielrennen in Rwanda krijgt een zware klap. Justine Ghekiere zal niet deelnemen aan het kampioenschap, waardoor de ploeg van bondscoach Ludwig Willems zonder haar en Lotte Kopecky aan de start verschijnt.

Op 14 september kwam Ghekiere ten val tijdens een wedstrijd in Stuttgart. Volgens bondscoach Ludwig Willems gebeurde dit tegen 60 km/u in het slot van de wedstrijd. De gevolgen waren ernstig: “Ze heeft een gekneusde rib opgelopen die helemaal ingedeukt is, haar hand is heel zwaar geraakt en eigenlijk zit heel haar lichaam onder de schaafwonden”, aldus Willems aan Het Nieuwsblad.

Na het incident nam Ghekiere een week rust om te herstellen. De bedoeling was om het weekend voorafgaand aan het WK een intensieve trainingsblok af te werken, maar dat bleek niet haalbaar. “Het was de bedoeling om dit weekend een goed blok te doen, maar dat is niet gelukt”, verklaarde Willems.

Geen herstel op tijd

Een laatste fysieke test bracht geen beterschap. “Vandaag heeft ze nog eens een test gedaan”, gaf Willems mee. “Justine heeft het gevoel dat ze tegen een muur rijdt van het kleinste beetje inspanning en heeft nog steeds continu hoofdpijn. De verplaatsing maken is dus echt geen optie.”

Door het forfait van Ghekiere verliest de Belgische ploeg haar tweede kopvrouw. Eerder had Lotte Kopecky al laten weten niet deel te nemen aan het WK. De impact op de ambities van de ploeg is aanzienlijk.

Vier rensters

De bondscoach is enorm ontgoocheld. “We zijn onthoofd, het is heel zuur”. Hij benadrukte het belang van Ghekiere binnen de selectie. “Justine was na Lotte onze kopvrouw, en er wachtte hier een parcours die echt op haar maat gemaakt is. Maar dit zijn zaken waar je niks aan kan doen”, besloot hij.

De Belgische vrouwenploeg zal in Rwanda vertegenwoordigd worden door vier rensters: Marthe Goossens, Julie Van de Velde, Marieke Meert en Margot Vanpachtenbeke. Zij nemen de plaats in van de afwezige kopvrouwen.