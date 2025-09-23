"Continu hoofdpijn": Bondscoach ziet nog Belgische topper afhaken voor WK in Rwanda

"Continu hoofdpijn": Bondscoach ziet nog Belgische topper afhaken voor WK in Rwanda

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

De Belgische selectie voor het WK wielrennen in Rwanda krijgt een zware klap. Justine Ghekiere zal niet deelnemen aan het kampioenschap, waardoor de ploeg van bondscoach Ludwig Willems zonder haar en Lotte Kopecky aan de start verschijnt.

Op 14 september kwam Ghekiere ten val tijdens een wedstrijd in Stuttgart. Volgens bondscoach Ludwig Willems gebeurde dit tegen 60 km/u in het slot van de wedstrijd. De gevolgen waren ernstig: “Ze heeft een gekneusde rib opgelopen die helemaal ingedeukt is, haar hand is heel zwaar geraakt en eigenlijk zit heel haar lichaam onder de schaafwonden”, aldus Willems aan Het Nieuwsblad.

Na het incident nam Ghekiere een week rust om te herstellen. De bedoeling was om het weekend voorafgaand aan het WK een intensieve trainingsblok af te werken, maar dat bleek niet haalbaar. “Het was de bedoeling om dit weekend een goed blok te doen, maar dat is niet gelukt”, verklaarde Willems.

Geen herstel op tijd

Een laatste fysieke test bracht geen beterschap. “Vandaag heeft ze nog eens een test gedaan”, gaf Willems mee. “Justine heeft het gevoel dat ze tegen een muur rijdt van het kleinste beetje inspanning en heeft nog steeds continu hoofdpijn. De verplaatsing maken is dus echt geen optie.”

Door het forfait van Ghekiere verliest de Belgische ploeg haar tweede kopvrouw. Eerder had Lotte Kopecky al laten weten niet deel te nemen aan het WK. De impact op de ambities van de ploeg is aanzienlijk.

Vier rensters

De bondscoach is enorm ontgoocheld. “We zijn onthoofd, het is heel zuur”. Hij benadrukte het belang van Ghekiere binnen de selectie. “Justine was na Lotte onze kopvrouw, en er wachtte hier een parcours die echt op haar maat gemaakt is. Maar dit zijn zaken waar je niks aan kan doen”, besloot hij.

De Belgische vrouwenploeg zal in Rwanda vertegenwoordigd worden door vier rensters: Marthe Goossens, Julie Van de Velde, Marieke Meert en Margot Vanpachtenbeke. Zij nemen de plaats in van de afwezige kopvrouwen.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Justine Ghekiere

Meer nieuws

Tiesj Benoot zegt waar hij zijn coronabesmetting waarschijnlijk opgelopen heeft

Tiesj Benoot zegt waar hij zijn coronabesmetting waarschijnlijk opgelopen heeft

08:00
🎥 Vreemd moment met Van Aert gaat viraal, Pogacar wordt gelost door Rwandezen

🎥 Vreemd moment met Van Aert gaat viraal, Pogacar wordt gelost door Rwandezen

07:00
Nog geen gewonnen spel voor Evenepoel? Zonneveld klaar en duidelijk over Pogacar

Nog geen gewonnen spel voor Evenepoel? Zonneveld klaar en duidelijk over Pogacar

21:30
Brons kwam niet onverwacht: bondscoach Pauwels verklapt waarom hij geloofde in Van Wilder

Brons kwam niet onverwacht: bondscoach Pauwels verklapt waarom hij geloofde in Van Wilder

20:30
Tom Boonen onthult zijn geheim: "Dat was mijn truc in klassiekers en WK's"

Tom Boonen onthult zijn geheim: "Dat was mijn truc in klassiekers en WK's"

20:00
Stevig voordeel voor Evenepoel op Pogacar in WK wegrit? "Wordt tiendubbel afgestraft"

Stevig voordeel voor Evenepoel op Pogacar in WK wegrit? "Wordt tiendubbel afgestraft"

19:00
Tiesj Benoot geeft meer uitleg, maar reageert ook aangeslagen op missen van WK in Rwanda

Tiesj Benoot geeft meer uitleg, maar reageert ook aangeslagen op missen van WK in Rwanda

18:30
Geen Benoot op WK in Rwanda: reactie van Evenepoel spreekt boekdelen

Geen Benoot op WK in Rwanda: reactie van Evenepoel spreekt boekdelen

18:00
Na de bolwassing door Evenepoel: De Cauwer gelooft Pogacar niet

Na de bolwassing door Evenepoel: De Cauwer gelooft Pogacar niet

17:00
Remco Evenepoel kan niet rekenen op Tiesj Benoot tijdens wegrit op WK in Rwanda

Remco Evenepoel kan niet rekenen op Tiesj Benoot tijdens wegrit op WK in Rwanda

16:30
Nederland moet domper slikken: Marianne Vos (38) haakt af voor WK-wegrit

Nederland moet domper slikken: Marianne Vos (38) haakt af voor WK-wegrit

15:45
"Ik háát dat liedje": Tom Boonen is het twintig jaar na zijn wereldtitel beu

"Ik háát dat liedje": Tom Boonen is het twintig jaar na zijn wereldtitel beu

15:00
📷 UCI-voorzitter Lappartient gaat stevig de mist in na wereldtitel van Remco Evenepoel

📷 UCI-voorzitter Lappartient gaat stevig de mist in na wereldtitel van Remco Evenepoel

14:00
"Geniaal": Niet Pogacar, maar deze renner pakt zegerecord voor UAE Team Emirates

"Geniaal": Niet Pogacar, maar deze renner pakt zegerecord voor UAE Team Emirates

13:30
Internationale pers haalt grote woorden boven over zege Evenepoel en inzinking Pogacar

Internationale pers haalt grote woorden boven over zege Evenepoel en inzinking Pogacar

13:00
Bondscoach Serge Pauwels pakt uit met grapje over Evenepoel tijdens viering van WK-goud

Bondscoach Serge Pauwels pakt uit met grapje over Evenepoel tijdens viering van WK-goud

12:30
Opnieuw knap succes: plek 1 en 2 voor Visma Lease a Bike

Opnieuw knap succes: plek 1 en 2 voor Visma Lease a Bike

12:00
Zo ging het er in de volgauto achter Evenepoel aan toe: "We gaan hem opeten"

Zo ging het er in de volgauto achter Evenepoel aan toe: "We gaan hem opeten"

11:00
Thijs Zonneveld spreekt klare taal over "iconische vernedering" van Tadej Pogacar

Thijs Zonneveld spreekt klare taal over "iconische vernedering" van Tadej Pogacar

10:00
José De Cauwer legt uit wat de bronzen medaille voor Ilan Van Wilder betekent

José De Cauwer legt uit wat de bronzen medaille voor Ilan Van Wilder betekent

09:00
Bondscoach doet boekje open over Evenepoel: is hij nu ook favoriet voor de wegrit?

Bondscoach doet boekje open over Evenepoel: is hij nu ook favoriet voor de wegrit?

08:30
Zo reageert Pogacar op zijn nederlaag tegen Evenepoel op het WK tijdrijden

Zo reageert Pogacar op zijn nederlaag tegen Evenepoel op het WK tijdrijden

22/09
Heuglijk nieuws van Oumi en Remco... blijkt niet te zijn wat mama Agna verwachtte

Heuglijk nieuws van Oumi en Remco... blijkt niet te zijn wat mama Agna verwachtte

22/09
José De Cauwer zou bijna zeggen dat Wout van Aert Pogacar mag bedanken: "Dat was wereldklasse"

José De Cauwer zou bijna zeggen dat Wout van Aert Pogacar mag bedanken: "Dat was wereldklasse"

22/09
Gaan we hem nu effectief vroeger in het veld zien? Wout van Aert laat zich er zelf over horen

Gaan we hem nu effectief vroeger in het veld zien? Wout van Aert laat zich er zelf over horen

21/09
Remco Evenepoel prijkt met zijn foto op de algemene nieuwssite van Amerikaanse zender CNN: wat is er aan de hand?

Remco Evenepoel prijkt met zijn foto op de algemene nieuwssite van Amerikaanse zender CNN: wat is er aan de hand?

21/09
Niemand gelukkiger dat Evenepoel Pogacar loste dan bronzen Ilan Van Wilder: "Ik zag Remco vliegen als een komeet"

Niemand gelukkiger dat Evenepoel Pogacar loste dan bronzen Ilan Van Wilder: "Ik zag Remco vliegen als een komeet"

21/09
"Wout van Aert heeft gewonnen waar het nog kan en op de manier waarop het nog kan, dat is ook een grote kwaliteit" Opinie

"Wout van Aert heeft gewonnen waar het nog kan en op de manier waarop het nog kan, dat is ook een grote kwaliteit"

21/09
Soudal Quick-Step glundert van trots dankzij één van zijn absolute toppers: "Een onvergetelijke week"

Soudal Quick-Step glundert van trots dankzij één van zijn absolute toppers: "Een onvergetelijke week"

21/09
Arme Tadej! IJzersterke Evenepoel stuurt beeld de wereld rond dat niemand verwacht had: "Op zo'n dag maakt het niet uit"

Arme Tadej! IJzersterke Evenepoel stuurt beeld de wereld rond dat niemand verwacht had: "Op zo'n dag maakt het niet uit"

21/09
Weergaloze Evenepoel bezorgt Pogacar ultieme vernedering en pakt met demonstratie derde wereldtitel tijdrijden op rij!

Weergaloze Evenepoel bezorgt Pogacar ultieme vernedering en pakt met demonstratie derde wereldtitel tijdrijden op rij!

21/09
Het jaar van Wout: Van Aert heeft in 2025 een enorme onzekerheid, maar ook een grote vechtlust getoond Analyse

Het jaar van Wout: Van Aert heeft in 2025 een enorme onzekerheid, maar ook een grote vechtlust getoond

21/09
Greg Van Avermaet laat zich eens van een heel andere kant zien en slaakt diepe zucht: "Wat een moeilijke job"

Greg Van Avermaet laat zich eens van een heel andere kant zien en slaakt diepe zucht: "Wat een moeilijke job"

21/09
Dumoulin neemt geen blad voor de mond over moeilijk jaar van Evenepoel en zegt waarom dit slecht is voor wielersport

Dumoulin neemt geen blad voor de mond over moeilijk jaar van Evenepoel en zegt waarom dit slecht is voor wielersport

21/09
Mathieu van der Poel had niet misstaan in Rwanda en had ook nu al voor extra pigment kunnen zorgen Opinie

Mathieu van der Poel had niet misstaan in Rwanda en had ook nu al voor extra pigment kunnen zorgen

21/09
Wout van Aert neemt afscheid van zijn ploegmaat Tiesj Benoot en neemt het woord 'vriend' in de mond

Wout van Aert neemt afscheid van zijn ploegmaat Tiesj Benoot en neemt het woord 'vriend' in de mond

21/09

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Tadej Pogacar Wout Van Aert Serge Pauwels Tiesj Benoot Ilan Van Wilder Jose De Cauwer Jay Vine Tom Dumoulin Thijs Zonneveld Tom Boonen Mathieu Van Der Poel Lucas Plapp Greg Van Avermaet Olav Kooij Victor Campenaerts Brandon McNulty Marianne Vos Jonas Vingegaard Rasmussen Justine Ghekiere

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 🎥 Geen ceremonie in Vuelta? Dan organiseert Visma Lease a Bike het gewoon maar zelf info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kwade Viviani schiet uit zijn krammen na declassering: "Ik kan niet voorspellen wat lead-out Alpecin-Deceuninck doet" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Van der Poel spreekt zich klaar en duidelijk uit over magere Ferrand-Prévot in de Tour jpdc jpdc over Boogerd raadt renner aan snel te vertrekken bij zijn huidige ploeg: "Grootste hypocriet uit het wielrennen" Hankie Hankie over Patrick Lefevere komt met weinig fraaie woorden over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Cyclists' Alliance pleit voor jaarlijkse screening bij rensters na gewichtsverlies bij Ferrand-Prévot Hankie Hankie over 'Eén Belg in de selectie: Vingegaard kent zijn ploegmaats voor de Vuelta' COLNAGO COLNAGO over Opmerkelijk: collega kent reden waarom Pogacar ritzeges cadeau deed in de Tour Harry Van Ingelgem Harry Van Ingelgem over "Dramaqueen?": Demi Vollering slaat terug na alle kritiek die ze krijgt Hankie Hankie over 📷 Van Aert op de zwarte lijst van Pogacar? Overwinning in Parijs blijft niet zonder gevolgen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved