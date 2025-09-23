Wie is Dario Kloeck, de neef die ook mechanieker is van Remco Evenepoel?

Tijdens het WK wielrennen is Dario Kloeck voor het eerst aanwezig als mecanicien bij Soudal-Quick Step. De 29-jarige neef van Remco Evenepoel combineert een technische rol met familiale betrokkenheid.

Kloeck nam zondag plaats op de achterbank van de volgwagen achter Evenepoel. Hij was paraat om in te grijpen bij een eventueel mechanisch probleem, zoals eerder gebeurde tijdens de Olympische wegrit in Parijs.

“Het was spannend tot op het einde”, vertelt hij aan Het Belang van Limburg. “Op die laatste klim lagen de kasseien echt niet super.” Pas na het passeren van dat segment viel de spanning weg. “Eens hij daar voorbij was, kwamen de emoties naar boven”, aldus Kloeck.



Lees ook... Vanthourenhout looft Evenepoel voor reactie nadat hij Pogacar inhaalde op WK tijdrijden

Familiale band

Dario Kloeck is de zoon van Nancy Evenepoel, de zus van Patrick en tante van Remco. De familiale band tussen Kloeck en Evenepoel is hecht. Ondanks het leeftijdsverschil van vier jaar spreken ze elkaar aan met ‘broer’.

Beide zijn enig kind en onderhouden al sinds jonge leeftijd een nauwe relatie. Kloeck is goed geplaatst om de impact van het WK op Evenepoel te beoordelen. “Dit gaat hem enorm veel deugd doen”, stelde hij. “Zeker na de Tour die toch wat in het water viel.”

Vertrouwen

Volgens Kloeck heeft de voorbereiding in Calpe een positieve invloed gehad op Evenepoel. “Laatste trainingsblok in Calpe heeft Remco veel vertrouwen gegeven”, verklaarde hij. De mecanicien benadrukt daarmee het belang van de aanloop naar het WK en de mentale paraatheid van zijn neef.

Kloeck maakt deel uit van de technische staf van Soudal-Quick Step en vervult een ondersteunende rol tijdens de wedstrijden. Zijn aanwezigheid achter de schermen is gericht op directe interventie bij materiaalpech.