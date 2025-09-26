Wat als Evenepoel niet kan volgen bij Pogacar? Zo groot mag de kloof zijn volgens De Cauwer

Mount Kigali vormt een potentieel cruciaal punt in het WK op de weg. José De Cauwer analyseert de scenario's en schetst de grenzen van wat mogelijk is voor Remco Evenepoel tegenover Tadej Pogacar.

Volgens José De Cauwer zal Mount Kigali voor een eerste schifting zorgen. “Koersen ze hier, dan komen ze met 15 renners boven. En dat zullen je gelijken zijn”, stelt hij bij Sporza. De beklimming is zwaar, maar niet onoverkomelijk voor het peloton. De Cauwer benadrukt dat het niet noodzakelijk de plek is waar de koers definitief beslist wordt.

Afstand

Na de top van Mount Kigali wacht nog een lange etappe. “Ben je boven, dan moet je nog meer dan 100 kilometer overbruggen”, aldus De Cauwer. Hij verwijst naar Pogacars prestatie in Zürich, waar die na een aanval nog een lange afstand alleen aflegde. “Nog eens zo’n aanval kan, maar of hij dan tot in Kigali rijdt, is een ander verhaal”, nuanceert hij.



De fysieke omstandigheden spelen een rol. “Je rijdt hier continu op een hoogte van 1.500 meter. Zo’n nummer is dan bijna onmogelijk”, verduidelijkt De Cauwer. Een lange solo is volgens hem niet realistisch. “Een solo van 2 ronden lijkt mij het maximum”, voegt hij eraan toe.

Kloofje

De vraag blijft of Evenepoel Pogacar, die groots was in zijn nederlaag in het tijdrijden, kan volgen. “Dat denk ik wel. Als je over een goeie Evenepoel spreekt, mag hij boven ook een beetje achterstand hebben”, zegt De Cauwer. Hij acht een beperkte kloof aanvaardbaar, mits Evenepoel in goede vorm verkeert.

Op het vervolg van het parcours ziet De Cauwer kansen voor Evenepoel. “Op de golvende wegen die volgen rijdt namelijk niemand sneller dan hij. Dan mag Pogacar nog 15 seconden wegrijden, Evenepoel komt dan toch terug”, besluit de co-commentator.