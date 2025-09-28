🎥 Pogacar pakt dominant zijn tweede wereldtitel, Evenepoel genekt door materiaalpech

Tadej Pogacar is voor de tweede keer wereldkampioen op de weg geworden. De Sloveen reed 66,6 kilometer solo, Remco Evenepoel moest twee keer wisselen van fiets en pakte zilver.

Dat het WK in Rwanda zou ontploffen op Mount Kigali, dat wist vooraf iedereen. Tadej Pogacar schudde in de slotkilometer aan de boom en enkel Juan Ayuso kon volgen. Remco Evenepoel was mee, maar moest passen.

Ook Del Toro kwam aansluiten bij Pogacar en Ayuso. Maar op de Mur de Kigali, enkele kilometers later, kreeg Ayuso een klop van de hamer. Del Toro en Pogacar reden zo'n minuut weg van een groep achtervolgers.



Evenepoel wisselt twee keer, Pogacar rondt solo af

Evenepoel wisselde op 85km en 75km van de streep van fiets door zadelproblemen, vooral die tweede fietswissel riep vragen op. Evenepoel stond zo'n 40 seconden stil en verloor zo veel tijd. José De Cauwer vond het geen goede beslissing van de wereldkampioen tijdrijden.

Het hoofd laten hangen deed Evenepoel niet en hij reed weg samen met Healy, Skjelmose, Pidcock en Hindley. Vooraan moest Del Toro dan weer passen op 66,6 kilometer van de streep, de Sloveen stond voor een lastige opdracht.

De voorsprong van Pogacar bleef echter altijd schommelen rond een minuut, wat Evenepoel en co ook deden. De Sloveen hield stand en pakte zijn tweede wereldtitel op rij. Evenepoel pakte zilver op anderhalve minuut, Healy brons op meer dan twee minuten.