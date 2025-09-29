📷 Van der Poel, Van Aert of toch weer Pogacar? WK van 2026 in Montréal voorgesteld

Het WK van 2025 in Rwanda zit erop, in 2026 worden de wereldtitels uitgedeeld in het Canadese Montréal. Het parcours is voorgesteld en Tadej Pogacar lijkt alweer de topfavoriet te zijn.

Na Wollongong in 2022, Glasgow in 2023, Zürich in 2024 en dit jaar Kigali staat er volgend jaar in het Canadese Montréal alweer een lastig WK op het programma. De renners krijgen het traditionele parcours van de GP Montréal voorgeschoteld.

Er volgt wel eerst een vlakke aanloop van zo'n 100 kilometer, pas daarna draaien de renners het lokale circuit van twaalf kilometer met 269 hoogtemeters op. Die lokale ronde zullen de mannen twaalf keer afleggen.

Het WK in Montréal zal zo in totaal 273,2 kilometer lang zijn met 3720 hoogtemeters. In de lokale ronde liggen de Côte Camillien-Houde (1,8 km aan 8%) en de Côte de Polytechnique (780 meter aan 6%, max. 11%).

Van Aert, Evenepoel, Van der Poel of toch Pogacar?

In de laatste vier kilometer moeten de renners ook nog over de Pagnuelo (535 meter aan 7,5%), de laatste 560 meter lopen gemiddelde zo'n 4% omhoog. Het belooft dus opnieuw een bijzonder lastige wedstrijd te worden.

Greg Van Avermaet noemde het al “een droomparcours” voor zowel Van Aert als Evenepoel, maar ook Mathieu van der Poel zal zich kunnen uitleven. In 2022 verloor Van Aert de sprint van Pogacar in Montréal, de Sloveen won er al twee keer. Dit jaar gaf hij de zege cadeau aan McNulty.