Ging Evenepoel in de fout met tweede fietswissel? Pauwels velt zijn oordeel

De tweede fietswissel van Remco Evenepoel zorgde voor veel beroering. Had hij niet langer kunnen doorrijden in plaats van af te stappen, waardoor hij veel tijd verloor?

Op de Kimihurura, de kasseiklim in de voorlaatste kilometer, reed bondscoach Serge Pauwels Quinten Hermans voorbij. Hij vertelde dat Evenepoel een tweede keer wilde wisselen van fiets door problemen met zijn zadel.

Op dat moment werden er veel renners gelost uit het peloton en liet de commissaris de Belgische volgwagen niet door. Na wat overleg mocht hij toch door, maar Evenepoel stond daardoor lang aan de kant.



Ging Evenepoel in de fout met fietswissel?

"42 seconden is veel. Als hij nog wat doorrijdt en dan roept, kan ik direct naar voren en is die fietswissel sneller. Alleen had hij nu het geluk dat Quinten er terug zat om te werken", zegt Pauwels bij Sporza.

Hermans reed zich leeg voor Evenepoel en zorgde ervoor dat hij mentaal opnieuw een klik maakte. Maar maakte Evenepoel niet gewoon een fout door af te stappen en gewoon te wachten op een nieuwe fiets?

"Er was geen overleg mogelijk", stelde Pauwels. "In zijn belevenis snap ik dat hij die stop gemaakt heeft. Het positieve is dat hij het weet om te buigen en dat hij toont dat hij op zijn minst de tweede beste was in koers."