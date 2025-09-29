"Zal tegenkanting krijgen uit kamp-Evenepoel, maar...": De Cauwer houdt zich niet in

De tweede fietswissel van Remco Evenepoel op het WK riep heel veel vragen op. Voor José De Cauwer is het duidelijk dat Evenepoel in de fout ging.

Na zijn eerste fietswissel kreeg Remco Evenepoel last van onderrug en was er geen andere optie dan opnieuw te wisselen. Maar dat Evenepoel de keuze maakte om af te stappen en 42 seconden te wachten op een nieuwe fiets, was wel discutabel.

Bondscoach Serge Pauwels wilde niet met zoveel woorden zeggen dat Evenepoel in de fout was gegaan, maar stelde wel dat 42 seconden gewoon veel te veel is om te verliezen. José De Cauwer is wel strenger.



De Cauwer kritisch over tweede fietswissel Evenepoel

"Die tweede fietswissel had nooit mogen gebeuren. Je kan dat geen amateur of nieuweling verwijten", zegt hij bij Sporza. "Ik weet dat ik tegenkanting zal krijgen uit het kamp-Evenepoel, maar je weet dat op die plek geloste renners zullen zitten en dat de volgwagen er dan niet is."

De Cauwer vindt, zoals hij tijdens de live-uitzending al zei, dat Evenepoel altijd had moeten doorrijden. Evenepoel zei dat hij geen vijf kilometer meer kon rijden op zijn zwarte fiets, maar door één kilometer verder te rijden had de wereld er misschien anders uitgezien.

"Boven zou de jury hen (de Belgische volgwagen, nvdr.) toch doorgelaten hebben." Dan had Evenepoel wellicht veel minder tijd én energie verloren, waardoor hij misschien nog dichter bij Pogacar was kunnen komen.