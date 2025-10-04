Lefevere drukt Uijtdebroeks met neus op de feiten en is zelfs negatief over potentieel van Belgische renner

Een strenge Patrick Lefevere houdt Cian Uijtdebroeks een spiegel voor. De feiten zijn wat ze zijn: op basis van zijn resultaten kan Uijtdebroeks niet onmiddellijk een rol als kopman claimen in vele wedstrijden.

Het is nochtans wel om vaker kopman te kunnen zijn dat Cian Uijtdebroeks Visma-Lease a Bike ruilt voor Movistar. Daar is ook Jan Bakelants kritisch over. Patrick Lefevere reageert op die verrassende overstap in zijn column in Het Nieuwsblad. Het kan niet genoeg benadrukt worden hoe verrassend die is. Lefevere geeft toe dat hij ook zelf compleet uit de lucht viel toen hij het hoorde.

Lefevere vindt het ook opmerkelijk dat voor de tweede keer in de carrière van Uijtdebroeks een transfer tot stand komt na een contractbreuk. Lefevere herinnert zich nog hoe hij Uijtdebroeks als junior wilde binnenhalen en met zijn vader sprak. Die maakte indruk met zijn manier van spreken. Lefevere vroeg de man of hij soms jurist was en dat bleek nog te kloppen ook.



Uijtdebroeks nog geen veelwinnaar

Lefevere haalt zich ook nog voor de geest dat Uijtdebroeks wel eens vergeleken werd met Evenepoel. Lefevere haalt er de cijfers bij om aan te geven dat er geen vergelijking mogelijk is. Op zijn 22ste heeft Uijtdebroeks amper koersen gewonnen. Dat is een heel groot verschil met het palmares dat Evenepoel op die leeftijd al voorlegde.

Misschien is een vergelijking met een andere renner van Soudal Quick-Step eerder aan de orde. Lefevere haalt aan dat Uijtdebroeks in de Ronde van Slowakije vijfde en in de Czech Tour tweede geworden is achter Junior Lecerf. Logischerwijs vindt Lefevere dat dit geen adelbrieven zijn om in een ploeg als Visma-Lease a Bike het kopmanschap te claimen in een grote ronde.

Kan Uijtdebroeks een grote ronde winnen?

Lefevere waarschuwt dat Uijtdebroeks hoog spel speelt met zijn transfer, maar erkent ook dat iedereen vrij is om zijn eigen keuze te maken. Los van dit alles wordt het potentieel van Uijtdebroeks door velen wel nog hoog ingeschat. Lefevere gaat daar niet in mee en ziet in hem geen renner die een grote ronde kan winnen. Moest Uijtdebroeks bij Movistar het tegendeel bewijzen, zou dat Lefevere wel veel plezier doen.