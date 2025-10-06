Israëlische renner haalt uit naar critici, maar Israel-Premier Tech bezwijkt onder protest en druk

Israel-Premier Tech zal vanaf volgend seizoen niet meer onder Israëlische vlag rijden. Dat heeft de ploeg zelf bekendgemaakt, ook eigenaar Sylvan Adams doet een stap terug.

De voorbije weken werd de druk en het protest op Israel-Premier Tech stevig opgevoerd. In de Vuelta moesten meerdere ritten aangepast worden door protest, de ploeg trok zich ook terug uit enkele Italiaanse najaarsklassiekers.

Maar ook binnen de ploeg ontstond er spanning. Hoofdsponsor Premier Tech en fietsenproducent Factor wilden zich terugtrekken als de ploeg niet alle banden met Israël zou doorknippen. De naam van de ploeg moest veranderen en ze mocht niet meer onder Israëlische vlag rijden.

Wat zal er veranderen bij Israel-Premier Tech?

De ploeg is nu onder die druk bezweken. "Met een standvastige toewijding aan onze renners, staf en partners hebben we beslist om de ploeg te hernoemen en te herbranden, weg van onze huidige Israëlische identiteit", klinkt het in een persbericht.

Ook de de pro-Israëlische eigenaar Sylvan Adams zal een stap opzij zetten. "Vanaf 2026 zal Sylvan Adams zich terugtrekken uit de dagelijkse werking en niet langer namens de ploeg spreken."

Wat de nieuwe naam van de ploeg wordt en onder welke vlag ze zal rijden, is nog niet duidelijk. De aankondiging van de ploeg komt er enkele uren nadat Oded Kogut, de Israëlische kampioen, nog had uitgehaald na zijn overwinning in de slotrit van de CRO Race.

"Ik moet mijn ploeggenoten van Israel-Premier Tech bedanken. Zonder jullie was dit niet mogelijk geweest. Ik wil niet alleen de renners bedanken, maar ook het teammanagement, monteurs en stafleden. En aan al onze haters of mensen die ons uit deze sport willen schoppen: deze is voor jullie, uit heel mijn hart."