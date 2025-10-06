Tim Merlier haakt af voor Binche-Chimay-Binche, Soudal Quick-Step rekent op verrassende kopman

Soudal Quick-Step kan in Binche-Chimay-Binche niet rekenen op voormalig Europees kampioen Tim Merlier. The Wolfpack rekent nu op een andere kopman.

Binche-Chimay-Binche raakt steeds meer onthoofd. Voormalig Belgisch kampioen Arnaud De Lie, die ook titelverdediger is, moest al forfait geven door ziekte. Ook Tim Merlier moet nu afhaken.

Soudal Quick-Step geeft geen reden voor de afwezigheid van Merlier, maar wellicht heeft hij nog te veel last van zijn valpartij van afgelopen vrijdag in de Münsterland Giro. Op 6,5 km van de streep ging Merlier tegen de grond en gaf op.

Merlier zegt af, Lampaert wordt kopman

"We kunnen niet op Tim rekenen, maar dat betekent niet dat we geen sterke ploeg hebben", zegt ploegleider Tom Steels. The Wolfpack rekent nu op Yves Lampaert, die in 2018 Belgisch kampioen werd in Binche.

Soudal Quick-Step rekent ook op Ayco Bastiaens, de Slovaak Martin Svrcek, Bert Van Lerberghe, Warre Vangheluwe en beloften Jasper Schoofs en Jonathan Vervenne.

"Het zal ook leuk zijn om twee jonge renners uit onze beloftenploegen te hebben, want dit belooft een goede ervaring voor hen te worden. We zien deze uitdaging dan ook met vertrouwen tegemoet."