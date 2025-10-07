Gelijkenis tussen EK-deelname van Vingegaard en Axel Merckx? "80% marketing"

Jonas Vingegaard moest op het EK wielrennen al heel vroeg afhaken. Volgens Brian Holm, ex-ploegleider van Soudal Quick-Step, zat er veel meer achter de deelname van de Deen.

Al op meer dan 100 kilometer van de streep en terwijl er nog zo'n 70 renners in het peloton zaten, moest Jonas Vingegaard al lossen op het EK. De Deen gaf er niet veel later de brui aan. Maar zijn deelname riep daardoor nog meer vragen op.

"Er bestond een kans dat het voor 80 procent marketing en voor 20 procent resultaat zou zijn", zegt Brian Holm bij Ekstra Bladet. "Ik denk dat het de moeite waard was", zegt hij over de deelname van Vingegaard aan het EK.

"Omdat je de marketingwaarde er van in moet zien. De Deense wielerbond kan ook zeggen dat ze meer geld hebben gekregen en hun sponsoren hebben het tienvoudig teruggekregen door hem te laten starten."

Gelijkenis tussen Jonas Vingegaard en Axel Merckx?

Holm ziet dan ook een gelijkenis met de tijd dat hij renner was bij Team Telekom in de jaren '80. "Ik herinner me nog dat we ooit een renner kochten, Axel Merckx. Ik vroeg mijn baas: "Wat, hij gaat toch niet zoveel winnen?".





"Hij zei: 'Nee, dat doet hij niet, maar het is voor 80 procent marketing. Onze sponsors zijn blij dat we Merckx in het team hebben."' Bij Vingegaard was er op het EK echter wel sprake van ambitie, de Deen wil zich herontdekken in het eendagswerk.