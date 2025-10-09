Karl Vannieuwkerke doet smeekbede aan Urska Zigart, de verloofde van Tadej Pogacar

Karl Vannieuwkerke doet smeekbede aan Urska Zigart, de verloofde van Tadej Pogacar

Elke week schrijft Karl Vannieuwkerke een brief in de Krant van West-Vlaanderen. Deze keer richt hij zich tot Urska Zigart, de verloofde van Tadej Pogacar. Het sportanker komt, op luchtige wijze weliswaar, met een opvallende smeekbede.

Uitzonderlijk renner

Vannieuwkerke omschrijft Pogacar als een uitzonderlijke renner. “Jouw toekomstige man is op een fiets de ultieme vorm van wielerkunst”, richt hij zich naar Zigart op kw.be. “Zijn manier van winnen is ook pijnlijk omdat zo’n eenzame ondernemingen ons eraan herinneren dat zelfs de mooiste sport ter wereld niet opgewassen is tegen absolute perfectie.”

Volgens Vannieuwkerke is Pogacar te sympathiek om tegenstand op te roepen. “Je kan hem niet eens haten. Daarvoor is hij te aardig, charmant en toegankelijk. Arrogantie is hem vreemd.” Toch klinkt er een oproep tot relativering van al zijn successen. “We zijn even klaar met zijn monsterontsnappingen.”

Heel wat fans lijken immers af te haken om de koers te volgen, want uiteindelijk is het toch altijd Pogacar die met de overwinning gaat lopen. En daarom heeft Vannieuwkerke een opvallend verzoek voor Zigart.

Smeekbede voor Urska Zigart

“Zou jij er deze week misschien voor kunnen zorgen dat de motor een beetje op halve toeren draait komende zaterdag in de Ronde van Lombardije? Misschien kan je hem wel een nacht of drie wat langer wakker houden”, schrijft hij.

“Jij bent zijn kompas, zijn rust en glimlach. Naar jou luistert hij en blijft hij luisteren. Als er iemand is die het wonder een tikkeltje menselijkheid kan teruggeven, moet jij het zijn.” Hij hoopt op een spannende koers waarin Remco Evenepoel langer kan meestrijden. “Een wedstrijd waarin de tegenstand nog dertig kilometer langer kan veinzen dat Tadej te kloppen is.”

Al is het meest voor de hand liggende scenario wel anders. “Als hij een kwartier later opnieuw wint, staan José en ik gewoon recht in de commentaarcabine en gaan we hardop applaudisseren”, beslut hij.

