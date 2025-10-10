📷 Israel-Premier Tech in stevig conflict met renner die contract ontbindt: "30 miljoen euro"

Derek Gee bevindt zich in een juridisch conflict met zijn voormalige ploeg Israel-Premier Tech. De zaak draait om een betwiste contractbreuk en mogelijke financiële gevolgen.

Derek Gee heeft zijn contract met Israel-Premier Tech voortijdig beëindigd. Volgens de Canadese renner was er sprake van een contractuele onregelmatigheid, waarop hij besloot zijn overeenkomst te ontbinden.

Contractbreuk

De ploeg betwist deze beslissing en heeft juridische stappen ondernomen. “Ze hebben me aangeklaagd voor contractbreuk”, vertelt hij in een post op Twitter. De zaak zal voor de rechtbank moeten uitgevochten worden.

“Ik heb het contract verbroken omdat ik dacht dat ik daartoe gerechtigd was.” De ploeg stelt echter dat de ontbinding onrechtmatig gebeurde en eist een schadevergoeding. De financiële claim van Israel-Premier Tech bedraagt volgens Gee een aanzienlijk bedrag.

“Ik riskeer 30 miljoen euro te moeten betalen”, aldus de renner. Deze som zou voortkomen uit de resterende waarde van het contract en bijkomende schadeclaims. Gee noemt het bedrag onrealistisch, maar erkent dat het juridisch wordt afgedwongen.

Stress

De zaak heeft ook persoonlijke gevolgen voor Gee. “Het is stressvol en slopend, maar ik moet doorgaan.” Ondanks de lopende procedure blijft hij actief als renner, zij het bij een andere ploeg. “Ik wil gewoon fietsen en niet constant met advocaten praten.”

Israel-Premier Tech liet weten dat er de nodige juridische stappen gezet zijn en dat men alle middelen zal aanwenden om de schade te verhalen. Gee benadrukt dat hij openstaat voor dialoog, maar dat de communicatie momenteel via advocaten verloopt. “Ik heb geen rechtstreeks contact meer met het team”, zegt hij. De zaak zal naar verwachting nog maanden aanslepen.

De UCI is op de hoogte van het dossier, maar heeft voorlopig geen sancties uitgesproken. Gee blijft voorlopig gerechtigd om te koersen, in afwachting van een uitspraak. “Ik hoop dat dit snel opgelost raakt”, besluit de renner.