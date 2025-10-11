Revolutie nodig in het wielrennen? Mathieu van der Poel is het volkomen eens met Tadej Pogacar

Mathieu van der Poel zette net als Wout van Aert vroeg een punt achter zijn seizoen. Voor klassieke types zoals zij waren er nog maar weinig doelen in september en oktober.

De voorbije drie weken zagen we telkens duels tussen Remco Evenepoel en Tadej Pogacar. Zij vonden op het wereldkampioenschap, het Europees kampioenschap en in de Ronde van Lombardije parcoursen op hun maat.

Dat was niet het geval voor klassieke types zoals Wout van Aert en Mathieu van der Poel, voor hen waren al die koersen te zwaar. Zij besloten half september dan ook al om een punt te zetten achter hun seizoen.

Moet wielerkalender op de schop?

Van der Poel verklaarde op zijn sociale media dat hij last had van 'septemberitis'. "Er waren in augustus en september ook weinig koersen voor mij, daarom heb ik er de Renewi Tour nog bijgenomen, maar voorts had ik veel moeite om mezelf te motiveren", zei hij bij HLN.

Als het WK en het EK niet op maat zijn van de klassieke renners, zijn er voor hen nog maar weinig echte doelen. Het lijkt nog maar eens een oproep te zijn om de wielerkalender stevig te hervormen.

Ook Tadej Pogacar maakte al duidelijk dat de wielerkalender anders moet. Moet een monument zoals Parijs-Roubaix, net als in 2021, verhuizen naar oktober? Voor Van Aert en Van der Poel zou het alvast voor een extra doel zorgen in het najaar.